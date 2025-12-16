Максим ЗАДЕРАКА: «Мы создали много моментов, но не хватило реализации»
Полузащитник «Кривбасса» прокомментировал ничью против «Колоса»
Полузащитник «Кривбасса» Максим Задерака прокомментировал ничью против ковалевского «Колоса» (1:1) в матче 16-го тура УПЛ.
– Кажется, что «Кривбасс» сегодня был ближе к победе, чем соперник. Согласны?
– Мы создали много моментов, но не хватило реализации. Немного обидно, что не смогли победить, но, наверное, если сыграли вничью, значит так и должно было быть.
– Во втором тайме после удаления у соперника у вашей команды как будто открылось второе дыхание, и моментов стало значительно больше.
– Да, сто процентов. Если бы было больше времени, мы создали бы еще больше возможностей. Но и так у нас было достаточно моментов, опять же подвела реализация. Надеюсь, что в следующих матчах, уже в новом году, мы будем использовать все свои шансы.
– Насколько команда прогрессировала за это полугодие с новым тренером и обновленным составом?
– Если сравнить матч 1 тура против «Колоса» и сегодняшнюю игру, то это совсем другая команда. Молодые ребята очень хорошо себя проявили, мы все вместе выросли как команда. Сейчас чувствуется большой оптимизм, видно, как ребята добавляют от матча к матчу, и сегодняшняя игра это подтвердила. Если помните первый матч с «Колосом», тогда нам было очень тяжело: соперник создал столько моментов, сколько мы создали сегодня. За этот период наша команда существенно прибавила.
– В последнем матче года мы видели, как команда подошла к фанатскому сектору, посвященному погибшим Ультрас. Несколько слов поддержки от вас нашим воинам, которые защищают Украину.
– Мы в каждом матче благодарим наших защитников за то, что они защищают страну, защищают нас и дают возможность работать. Дают возможность жить футболу и эмоциям. Большое уважение всем воинам. Надеюсь, что победа будет совсем скоро и все будет хорошо. Слава Украине!
