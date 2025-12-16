Капитан МЮ: «Клуб хотел меня продать. Им не хватило смелости сделать это»

Ведущий хавбек и капитан Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш рассказал, что летом клуб хотел заработать на его продаже в одну из команд Саудовской Аравии, однако руководство не сумело это сделать.

«Я отказался переходить в клуб Саудовской Аравии. Не только из-за семьи, но и по той причине, что мне искренне нравится играть за МЮ. От руководства я получил ощущение, мол, «хорошо бы, чтобы ты ушел». Это меня обидело и огорчило».

«Я никогда не отказывался играть за МЮ, я отдаю все силы в матчах. Они хотели, чтобы я ушел, но у них не хватило смелости продавливать трансфер, потому что тренер был против».

«Рубен Аморим хочет, чтобы я играл тут», – сказал Фернандеш.

В нынешнем сезоне игрок забил 5 голов и сделал 7 результативных передач.