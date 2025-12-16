Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эксперт – о Динамо: «Истекают контракты у Шапаренко, Попова, Ярмоленко»
Украина. Премьер лига
16 декабря 2025, 15:55 |
709
0

Эксперт – о Динамо: «Истекают контракты у Шапаренко, Попова, Ярмоленко»

Виктор Вацко – о ситуации с игроками, которые уже летом могут получить статус свободного агента

16 декабря 2025, 15:55 |
709
0
Эксперт – о Динамо: «Истекают контракты у Шапаренко, Попова, Ярмоленко»
ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко

Украинский эксперт и журналист Виктор Вацко поделился мнением относительно будущего киевского «Динамо» и действий команды во время зимнего трансферного окна – у нескольких игроков истекают сроки контрактов и уже летом они смогут получить статус свободных агентов.

«Зима для «Динамо» будет очень интересной. Летом истекают контракты у Шапаренко, Попова, Ярмоленко. С Андреем все ясно – он, пожалуй, завершит карьеру и перейдет на менеджерскую роль.

Как быть с будущим других игроков «Динамо», у которых заканчиваются контракты? Перед клубом будет стоять непростой выбор. Это будет лакмусовой бумажкой по поводу будущего киевского клуба.

В турнирной таблице 9 очков отставания от лидеров. Это повод отказаться от чемпионской борьбы и начать создавать команду на следующий сезон. Я так понимаю, что дальше команда пойдет с Костюком», – рассказал Вацко.

После 16 туров подопечные Игоря Костюка набрали 26 баллов и разместились на четвертой позиции в турнирной таблице. «Бело-синие» прервали серию из четырех поражений подряд в чемпионате, одержав две победы – над «Кудровкой» и «Вересом».

По теме:
Максим ЗАДЕРАКА: «Мы создали много моментов, но не хватило реализации»
ФОТО. Хавбек Шахтера провел автограф-сессию перед последним матчем года
СРНА: «Арда не боится рисковать. Шахтер держит украинский футбол в Европе»
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Николай Шапаренко Денис Попов Андрей Ярмоленко Игорь Костюк Виктор Вацко
Николай Тытюк Источник: Вацко Live
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Михаил Мудрик посоветовал Динамо подписать футболиста
Футбол | 16 декабря 2025, 07:37 4
Михаил Мудрик посоветовал Динамо подписать футболиста
Михаил Мудрик посоветовал Динамо подписать футболиста

Украинец был доволен совместной работой с Куарши

Только 3 слова. Арсенал обратился к Зинченко
Футбол | 15 декабря 2025, 19:01 0
Только 3 слова. Арсенал обратился к Зинченко
Только 3 слова. Арсенал обратился к Зинченко

Лондонский клуб поздравил украинца с днем ​​рождения

Нефтчи подписал меморандум с локомотивом. Что делать Вернидубу?
Футбол | 15.12.2025, 20:10
Нефтчи подписал меморандум с локомотивом. Что делать Вернидубу?
Нефтчи подписал меморандум с локомотивом. Что делать Вернидубу?
Гвадалахара – Барселона. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Кубка Испании
Футбол | 16.12.2025, 16:26
Гвадалахара – Барселона. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Кубка Испании
Гвадалахара – Барселона. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Кубка Испании
Клуб диктатора выиграл 82 матча подряд в чемпионате и снова завоевал золото
Футбол | 16.12.2025, 14:04
Клуб диктатора выиграл 82 матча подряд в чемпионате и снова завоевал золото
Клуб диктатора выиграл 82 матча подряд в чемпионате и снова завоевал золото
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
«Время пришло». В Англии рассказали, что не так с допинг-скандалом Мудрика
«Время пришло». В Англии рассказали, что не так с допинг-скандалом Мудрика
15.12.2025, 16:24
Футбол
Известный украинский нападающий отказался возвращаться в Украину
Известный украинский нападающий отказался возвращаться в Украину
16.12.2025, 08:54 4
Футбол
Джейк ПОЛ: «Я не боюсь драться с Усиком, но с этим парнем точно нет...»
Джейк ПОЛ: «Я не боюсь драться с Усиком, но с этим парнем точно нет...»
15.12.2025, 05:42
Бокс
Динамо сделало предложение топ-кандидату на пост тренера. Есть ответ
Динамо сделало предложение топ-кандидату на пост тренера. Есть ответ
15.12.2025, 16:26 25
Футбол
Тренер чемпиона мира: «Кличко разбогател и не поздравил его, это грустно»
Тренер чемпиона мира: «Кличко разбогател и не поздравил его, это грустно»
15.12.2025, 04:22
Бокс
ВИДЕО. Режим зверя. Джошуа показал тренировку в лагере Усика
ВИДЕО. Режим зверя. Джошуа показал тренировку в лагере Усика
15.12.2025, 06:05
Бокс
Цыганкова после безумного матча решил купить 19-кратный чемпион страны
Цыганкова после безумного матча решил купить 19-кратный чемпион страны
15.12.2025, 07:47 24
Футбол
Уайлдер выступил с неожиданным обращением к Усику
Уайлдер выступил с неожиданным обращением к Усику
15.12.2025, 04:02
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем