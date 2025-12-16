Эксперт – о Динамо: «Истекают контракты у Шапаренко, Попова, Ярмоленко»

Украинский эксперт и журналист Виктор Вацко поделился мнением относительно будущего киевского «Динамо» и действий команды во время зимнего трансферного окна – у нескольких игроков истекают сроки контрактов и уже летом они смогут получить статус свободных агентов.

«Зима для «Динамо» будет очень интересной. Летом истекают контракты у Шапаренко, Попова, Ярмоленко. С Андреем все ясно – он, пожалуй, завершит карьеру и перейдет на менеджерскую роль.

Как быть с будущим других игроков «Динамо», у которых заканчиваются контракты? Перед клубом будет стоять непростой выбор. Это будет лакмусовой бумажкой по поводу будущего киевского клуба.

В турнирной таблице 9 очков отставания от лидеров. Это повод отказаться от чемпионской борьбы и начать создавать команду на следующий сезон. Я так понимаю, что дальше команда пойдет с Костюком», – рассказал Вацко.

После 16 туров подопечные Игоря Костюка набрали 26 баллов и разместились на четвертой позиции в турнирной таблице. «Бело-синие» прервали серию из четырех поражений подряд в чемпионате, одержав две победы – над «Кудровкой» и «Вересом».