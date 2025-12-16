80 голов Кейна в Бундеслиге. Забивал ли кто-то столько же за это время?
Преимущество англичанина над другими бомбардирами просто поразительно
Гарри Кейн забил 80 голов в немецкой Бундеслиге. Для этого английскому форварду понадобилось 77 матчей.
80-й гол в чемпионате Германии нападающий Баварии забил в ворота Майнца в 14-м туре Бундеслиги сезона 2025/26.
С момента дебюта Кейна в турнире, ни один другой игрок чемпионата и близко не забил такого количества голов за аналогичный период.
Ближайшим преследователем англичанина является Серу Гирасси, в активе которого лишь 54 забитых мяча.
Лучшие бомбардиры Бундеслиги с момента дебюта Гарри Кейна за Баварию:
- 80 – Гарри Кейн (Бавария)
- 54 – Серу Гирасси (Штутгарт, Боруссия Дортмунд)
- 35 – Дениз Ундав (Штутгарт)
- 34 – Джонатан Буркардт (Майнц, Айнтрахт)
- 33 – Эрмедин Демирович (Аугсбург, Штутгарт)
- 33 – Луис Опенда (РБ Лейпциг)
- 33 – Патрик Шик (Байер)
- 29 – Андрей Крамарич (Гоффенгайм)
