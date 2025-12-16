Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  80 голов Кейна в Бундеслиге. Забивал ли кто-то столько же за это время?
Германия
16 декабря 2025, 13:18
80 голов Кейна в Бундеслиге. Забивал ли кто-то столько же за это время?

Преимущество англичанина над другими бомбардирами просто поразительно

80 голов Кейна в Бундеслиге. Забивал ли кто-то столько же за это время?
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Гарри Кейн забил 80 голов в немецкой Бундеслиге. Для этого английскому форварду понадобилось 77 матчей.

80-й гол в чемпионате Германии нападающий Баварии забил в ворота Майнца в 14-м туре Бундеслиги сезона 2025/26.

С момента дебюта Кейна в турнире, ни один другой игрок чемпионата и близко не забил такого количества голов за аналогичный период.

Ближайшим преследователем англичанина является Серу Гирасси, в активе которого лишь 54 забитых мяча.

Лучшие бомбардиры Бундеслиги с момента дебюта Гарри Кейна за Баварию:

  • 80 – Гарри Кейн (Бавария)
  • 54 – Серу Гирасси (Штутгарт, Боруссия Дортмунд)
  • 35 – Дениз Ундав (Штутгарт)
  • 34 – Джонатан Буркардт (Майнц, Айнтрахт)
  • 33 – Эрмедин Демирович (Аугсбург, Штутгарт)
  • 33 – Луис Опенда (РБ Лейпциг)
  • 33 – Патрик Шик (Байер)
  • 29 – Андрей Крамарич (Гоффенгайм)
