80 голов Кейна в Бундеслиге. Забивал ли кто-то столько же за это время?

Гарри Кейн забил 80 голов в немецкой Бундеслиге. Для этого английскому форварду понадобилось 77 матчей.

80-й гол в чемпионате Германии нападающий Баварии забил в ворота Майнца в 14-м туре Бундеслиги сезона 2025/26.

С момента дебюта Кейна в турнире, ни один другой игрок чемпионата и близко не забил такого количества голов за аналогичный период.

Ближайшим преследователем англичанина является Серу Гирасси, в активе которого лишь 54 забитых мяча.

Лучшие бомбардиры Бундеслиги с момента дебюта Гарри Кейна за Баварию: