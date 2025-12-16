Борячук отреагировал на слухи об уходе из Эпицентра: «Кому-то виднее»
Андрей заявил, что ничего не знает о возможном уходе
Воспитанник донецкого Шахтера Андрей Борячук отреагировал на слухи о возможном уходе из расположения Эпицентра. Футболист был достаточно лаконичным.
– Ну кому-то виднее, возможно, кто-то знает лучше меня. Пока я такой информации не владею.
– То есть руководство «Эпицентра» не сообщало вам о намерении прекратить сотрудничество?
– Нет, – сказал Борячук.
В Эпицентр Андрей присоединился зимой 2025 года и провел 12 матчей, забив один гол. Контракт Борячука с Эпицентром рассчитан до лета 2026 года, трансферная стоимость составляет 300 тысяч евро по версии Transfermarkt.
