Украина. Премьер лига16 декабря 2025, 12:16 |
510
0
Милевский встретился со Срной. О чем говорили легенды Динамо и Шахтера?
Футболисты вспомнили прошлое
16 декабря 2025, 12:16 |
510
0
Легендарный форвард киевского Динамо Артем Милевский рассказал, что встретился с бывшим капитаном донецкого Шахтера Дарио Срной. Футболисты вспомнили о прошлом.
«Я во Львове. Вчера встретился с Дарио... Поговорили, посмеялись, вспомнили все игры. Конечно, то, что было раньше, отличается от того, что есть сейчас», – сказал Артем.
Артем Милевский играл за Динамо в период с 2002 по 2013 год. Дарио Срна выступал за Шахтер с 2003 по 2018 год, а ныне работает в расположении «горняков».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Другие виды | 16 декабря 2025, 09:10 21
Национальная премия Sport.ua
Футбол | 16 декабря 2025, 11:04 0
Йожеф вспомнил о начале карьеры Андрея Шевченко
Футбол | 15.12.2025, 13:08
Футбол | 16.12.2025, 08:54
Футбол | 15.12.2025, 14:08
Комментарии 0
Популярные новости
15.12.2025, 02:25
15.12.2025, 09:59 3
15.12.2025, 09:38
15.12.2025, 11:28 4
15.12.2025, 04:02
15.12.2025, 06:23 12
14.12.2025, 12:02 90
14.12.2025, 19:25 23