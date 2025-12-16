Милевский встретился со Срной. О чем говорили легенды Динамо и Шахтера?

Легендарный форвард киевского Динамо Артем Милевский рассказал, что встретился с бывшим капитаном донецкого Шахтера Дарио Срной. Футболисты вспомнили о прошлом.

«Я во Львове. Вчера встретился с Дарио... Поговорили, посмеялись, вспомнили все игры. Конечно, то, что было раньше, отличается от того, что есть сейчас», – сказал Артем.

Артем Милевский играл за Динамо в период с 2002 по 2013 год. Дарио Срна выступал за Шахтер с 2003 по 2018 год, а ныне работает в расположении «горняков».