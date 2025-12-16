Обладатель Золотого мяча назвал фаворитов чемпионата мира-2026

Экс-полузащитник сборной Португалии Луиш Фигу назвал фаворитов чемпионата мира 2026 года.

Бывший игрок «Барселоны» и «Реала» отметил, что Испания «является одним из главных претендентов на победу».

«Трудно предсказать, смогут ли они выиграть, но без сомнений Испания – одна из команд с наилучшими шансами стать чемпионами.

Главная надежда Португалии – выйти в финал и победить, на этом они сосредоточены.

Я верю в шансы Бразилии, Аргентины, Португалии и Испании. В конечном итоге жеребьевка – это своего рода лотерея. Чтобы достичь главной цели и стать чемпионом мира, нужно обыграть всех соперников в группе», – сказал Фигу.