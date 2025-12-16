Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Обладатель Золотого мяча назвал фаворитов чемпионата мира-2026
Чемпионат мира
16 декабря 2025, 03:01 |
29
0

Обладатель Золотого мяча назвал фаворитов чемпионата мира-2026

Фигу раскрыл главных претендентов на титул

16 декабря 2025, 03:01 |
29
0
Обладатель Золотого мяча назвал фаворитов чемпионата мира-2026
Getty Images/Global Images Ukraine

Экс-полузащитник сборной Португалии Луиш Фигу назвал фаворитов чемпионата мира 2026 года.

Бывший игрок «Барселоны» и «Реала» отметил, что Испания «является одним из главных претендентов на победу».

«Трудно предсказать, смогут ли они выиграть, но без сомнений Испания – одна из команд с наилучшими шансами стать чемпионами.

Главная надежда Португалии – выйти в финал и победить, на этом они сосредоточены.

Я верю в шансы Бразилии, Аргентины, Португалии и Испании. В конечном итоге жеребьевка – это своего рода лотерея. Чтобы достичь главной цели и стать чемпионом мира, нужно обыграть всех соперников в группе», – сказал Фигу.

По теме:
Олег ОЧЕРЕТЬКО: «Арда Туран требует брать все и сейчас»
Что делать Месси? Сборную Аргентины могут отстранить от чемпионата мира
САБО: «Этого футболиста сразу возьмут в сборную Украины»
Луиш Фигу сборная Испании по футболу сборная Португалии по футболу ЧМ-2026 по футболу сборная Бразилии по футболу сборная Аргентины по футболу
Михаил Олексиенко Источник: Marca
Оцените материал
(1)
