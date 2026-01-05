Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ФОТО. Новая девушка Винисиуса – огонь. Пара опубликовала новые снимки

Винисиус Жуниор наслаждается Вирджинией Фонсекой

ФОТО. Новая девушка Винисиуса – огонь. Пара опубликовала новые снимки
Instagram. Винисиус Жуниор и Вирджиния Фонсека

Инфлюенсер Вирджиния Фонсека поделилась в социальных сетях нежными фотографиями со своим возлюбленным – футболистом «Реала» Винисиусом Жуниором, сделанными во время их рождественского отдыха.

Публикацию Фонсека сопроводила подписью: «Я счастлива с тобой. Я люблю тебя», добавив эмодзи.

Пара официально подтвердила свои отношения в октябре, после чего регулярно радует поклонников моментами из своей личной жизни, демонстрируя, как развивается их роман.

Винисиус Жуниор продолжает выступления за мадридский «Реал», а его отношения с Вирджинией остаются в центре внимания фанатов и медиа.

