ФОТО. Новая девушка Винисиуса – огонь. Пара опубликовала новые снимки

Инфлюенсер Вирджиния Фонсека поделилась в социальных сетях нежными фотографиями со своим возлюбленным – футболистом «Реала» Винисиусом Жуниором, сделанными во время их рождественского отдыха.

Публикацию Фонсека сопроводила подписью: «Я счастлива с тобой. Я люблю тебя», добавив эмодзи.

Пара официально подтвердила свои отношения в октябре, после чего регулярно радует поклонников моментами из своей личной жизни, демонстрируя, как развивается их роман.

Винисиус Жуниор продолжает выступления за мадридский «Реал», а его отношения с Вирджинией остаются в центре внимания фанатов и медиа.