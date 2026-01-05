ФОТО. Новая девушка Винисиуса – огонь. Пара опубликовала новые снимки
Винисиус Жуниор наслаждается Вирджинией Фонсекой
Инфлюенсер Вирджиния Фонсека поделилась в социальных сетях нежными фотографиями со своим возлюбленным – футболистом «Реала» Винисиусом Жуниором, сделанными во время их рождественского отдыха.
Публикацию Фонсека сопроводила подписью: «Я счастлива с тобой. Я люблю тебя», добавив эмодзи.
Пара официально подтвердила свои отношения в октябре, после чего регулярно радует поклонников моментами из своей личной жизни, демонстрируя, как развивается их роман.
Винисиус Жуниор продолжает выступления за мадридский «Реал», а его отношения с Вирджинией остаются в центре внимания фанатов и медиа.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В европейском дерби победила Швеция
Украинским нападающим интересуется Ювентус