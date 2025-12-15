ФОТО. Как Неймар прятался от фанатов в Нью-Йорке. Оригинальный способ

Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
15 декабря 2025, 22:50
Неймар наслаждается отдыхом перед операцией

Instagram. Неймар и Бруна Бьянкарди

Неймар привлек внимание в Нью-Йорке, появившись на Таймс-сквер в розово-белом образе с пальто Louis Vuitton стоимостью около £4 300.

33-летний форвард гулял вместе со своей девушкой, моделью Бруной Бьянкарди, стараясь остаться инкогнито —– он надел лыжную маску. Однако именно его яркий наряд, а не маска, стал главным объектом внимания прохожих.

Пара наслаждалась праздничной атмосферой города: на одном из кадров они слушали рождественские мелодии, катаясь по Таймс-сквер в рикше, пишет Daily Mail. Поездка Неймара в США проходит на фоне подготовки к операции на колене, которая должна помочь ему сохранить шансы на попадание в сборную Бразилии Карло Анчелотти на чемпионат мира следующим летом.

В последние годы экс-форвард «Барселоны» и ПСЖ серьезно страдает от травм – с момента перехода в «Аль-Хиляль» в 2023 году он пропустил 89 матчей. Его возвращение в «Сантос» также сопровождалось проблемами с физической формой, из-за чего он пропустил значительную часть сезона в бразильской Серии A. Тем не менее Неймар проявил себя в решающий момент, оформив хет-трик в матче с «Жувентуде» и помог клубу сохранить место в элите.

После игры он признался, что выступал, испытывая боль в колене, и поблагодарил близких за поддержку. Сообщается, что перед Рождеством Неймар посетит доктора Эдуарду Сантоса, известного работой с футболистами после тяжелых травм. Ожидается, что операция пройдет в Бразилии до конца года, после чего у Неймара будет около шести месяцев на подготовку к ЧМ.

Неймар остается лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии (79 голов в 128 матчах), но пока не входит в планы Анчелотти. Сам тренер подчеркнул, что окончательное решение по составу примет весной и что он «никому ничего не должен».

