Цифры и факты. Важнейшие события 16-го тура УПЛ
Sport.ua собрал самые важные цифры тура в статистическом разрезе
Наиболее важные цифры 16-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре.
ЛНЗ становится 6-м клубом после «Динамо», «Днепра», «Днепра-1», «Кривбасса» и «Шахтера», ставшим победителем осенней части чемпионата.
Подопечные Виталия Пономарева одерживают в общем 5-ю победу подряд (мячи 9-0), устанавливая новый личный рекорд, а на своем поле – 3-ю (мячи 6-0), повторяя клубное достижение.
Черкасщане вносят еще две поправки в таблицу личных рекордов, продлив общую сухую серию до 515 минут, а домашнюю – до 335.
Мухаррем Яшари забивает 8-й мяч в УПЛ и становится новым рекордсменом ЛНЗ, обойдя Проспера Оба.
Защитник «сиреневых» Ярослав Кисиль становится 400-м по счету игроком, выходившим на поле в этом сезоне.
«Заря» по-прежнему не может отпраздновать первую викторию во встречах с ЛНЗ – 2 ничьи 4 поражения.
«Шахтер» одерживает рекордную 250-ю крупную победу в чемпионатах Украины.
Голевая домашняя серия горняков достигает 22-х игр.
Арда Туран празднует 10-ю викторию в УПЛ.
Оранжево-черные проводят 10-й сухой матч в этом сезоне.
10-й мяч за «Шахтер» забивает Невертон (ЧУ – 9, ЕК – 1).
Лука Мейреллиш становится самым молодым дуплетистом-легионером горняков в чемпионатах Украины – 18 лет 274 дня.
«Эпицентр» терпит 10-е и самое крупное поражение в элитном дивизионе.
Подопечные Сергея Нагорняка прерывают две сухие серии: общую – на 353-й минуте и гостевую – на 305-й.
Руслан Ротань празднует 40-ю викторию на тренерском посту в чемпионатах Украины.
«Полесье» на 593-й минуте завершает свою рекордную сухую домашнюю серию.
Максим Брагару становится автором 50-го гола житомирян в родных стенах.
Алексей Гуцуляк, 3-й раз поразивший ворота «Карпат», забивает 55-й мяч в украинской карьере (ЧУ – 47, КУ– 2, ЕК – 1, СУ – 5), в том числе 13-й за «волков» в УПЛ, повторяя клубный рекорд Александра Назаренко.
Владислав Лупашко проводит 150-й матч в чемпионатах Украины, как игрок и тренер (104 + 46).
«Карпаты» прерывают две безголевые серии: общую – на «рекордной» 284-й минуте и гостевую – на 297-й.
«Динамо» берет верх над «Вересом» в общем 5-й раз подряд (мячи 10-1), а на своем поле –6-й (мячи 15-0).
Киевляне, 9-й раз нанесшие разгром ровенчанам, становятся авторами 20-й крупной победы сезона-2025/26.
Бело-синие забивают красно-черным 13 игр кряду.
Общая сухая серия «Динамо» во встречах с «Вересом» достигает 298 минут, а домашняя – 751.
Алиу Тиаре становится автором 50-го гола бело-синих в ворота красно-черных, а Андрей Ярмоленко забивает 30-й матч киевлян в домашних баталиях с ровенчанами.
Андрей Ярмоленко 10-й раз поражает ворота соперников в УПЛ после выхода на замену.
Безвыигрышная гостевая серия «Вереса» в поединках с «Динамо» достигает 10 игр (=1-9).
Владислав Шарай становится вторым игроком ровенчан после Валерия Кучерова, проведшим 100 матчей в чемпионатах Украины.
«Колос» подписывает 3-ю мировую подряд.
Руслан Костышин проводит 450-й матч в чемпионатах Украины как игрок и тренер (359 + 91).
«Металлист 1925» с 4-й попытки впервые берет верх над «Оболонью».
Харьковчане устанавливают личный рекорд, продлив гостевую беспроигрыщную серию до 8 матчей (+4=4).
Питер Итодо становится автором 50-го гола команд Младена Бартуловича в украинских чемпионатах.
«Оболонь» обновляет личный антирекорд, обходясь без побед в родных стенах 7 игр подряд (=3-4).
Денис Устименко прерывает две безголевые серии «пивоваров», общую – на 378-й минуте и домашнюю – на «рекордной» 368-й.
«Рух» одерживает 4-ю победу подряд (мячи 8-3), повторяя личный рекорд, а «Полтава» терпит 3-е поражение кряду на своем поле (мячи 1-7).
Серия малиново-золотых с пропущенными голами достигает 14 игр.
«Александрия» прерывает 4-матчевую домашнюю проигрышную серию, а «Кудровка» – 4-матчевую общую и 7-матчевую гостевую, добывая первое очко на чужих полях в элитном дивизионе.
Черно-желто-зеленые завершают безничейную серию на своем поле, которая составила 11 игр. Последний раз александрийцы подписывали мировую с гостями 14 декабря 2024 года – 1:1 с ЛНЗ.
Португалец Жота, забивший «Кудровке» уже на 42-й секунде, становится автором самого быстрого домашнего гола «горожан». Кроме того, он прерывает «рекордную» безголевую серию «Александрии» в родных стенах – на 405-й минуте.
3-й раз поражает ворота черно-желто-зеленых Андрей Сторчоус.
100-й матч в чемпионатах Украины проводит Ростислав Тарануха («Верес»), 50-й – Педринью («Шахтер»), 1-й – Александр Иванов («Полесье»).
В 4-м для себя клубе элитного дивизиона дебютирует Ярослав Кисиль (ЛНЗ).
10-й мяч в УПЛ забивает Бабукар Фаал, 1-й – Алиу Тиаре (в 8-й игре), Кристиан Мба (в 12-й), Илир Красники (в 36-й) и Назарий Муравский (в 94-й).
В 5-й команде элиты открывает голевой счет Вячеслав Чурко («Металлист 1925»).
Мухаррем Яшари становится автором 150-го гола хозяев в сезоне-2025/26, а и Кристиан Мба забивает 50-й мяч «джокеров».
2-й дубль в украинских чемпионатах делает Бабукар Фаал, 1-й – Лука Мейреллиш (в 10-й игре).
3-й пенальти из 3-х реализовывает Егор Твердохлеб, 2-й из 2-х – Педринью.
25-й сухой матч в чемпионатах Украины проводит Алексей Паламарчук.
1-ю красную карточку в УПЛ зарабатывает Элиас (в 25-й игре).
1-й поединок в элитном дивизионе проводит арбитр из Ровно Максим Фирсов.
10-й раз назначает пенальти киевлянин Владимир Новохатний.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
