Динамо приняло окончательное решение о назначении иностранного тренера
Клуб не будет назначать иностранца зимой
После отставки Александра Шовковского из-за серии неудачных результатов киевское «Динамо» до сих пор не назначило нового главного тренера. Временно команду возглавляет Игорь Костюк.
По информации украинского журналиста Игоря Цыганыка, этой зимой клуб отказался от идеи привлечения иностранного наставника для руководства командой.
Ранее стало известно, почему «Динамо» не подписало бывшего ассистента Зинедина Зидана Дэвида Беттони, который приезжал на клубную базу киевлян и вел переговоры. Специалиста не назначили из-за его запросов по трансферам.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Дубль оформил Алехандро Гарначо, еще один гол забил Педру Нету
Николай Шапаренко мог перейти в «Бешикташ»