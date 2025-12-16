Динамо приняло окончательное решение о назначении иностранного тренера

После отставки Александра Шовковского из-за серии неудачных результатов киевское «Динамо» до сих пор не назначило нового главного тренера. Временно команду возглавляет Игорь Костюк.

По информации украинского журналиста Игоря Цыганыка, этой зимой клуб отказался от идеи привлечения иностранного наставника для руководства командой.

Ранее стало известно, почему «Динамо» не подписало бывшего ассистента Зинедина Зидана Дэвида Беттони, который приезжал на клубную базу киевлян и вел переговоры. Специалиста не назначили из-за его запросов по трансферам.