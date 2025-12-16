Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  Динамо приняло окончательное решение о назначении иностранного тренера
16 декабря 2025, 23:40
Динамо приняло окончательное решение о назначении иностранного тренера

Клуб не будет назначать иностранца зимой

16 декабря 2025, 23:40
Динамо приняло окончательное решение о назначении иностранного тренера
ФК Динамо. Игорь Суркис

После отставки Александра Шовковского из-за серии неудачных результатов киевское «Динамо» до сих пор не назначило нового главного тренера. Временно команду возглавляет Игорь Костюк.

По информации украинского журналиста Игоря Цыганыка, этой зимой клуб отказался от идеи привлечения иностранного наставника для руководства командой.

Ранее стало известно, почему «Динамо» не подписало бывшего ассистента Зинедина Зидана Дэвида Беттони, который приезжал на клубную базу киевлян и вел переговоры. Специалиста не назначили из-за его запросов по трансферам.

