Экс-игрок Кривбасса продлит контракт с командой из Кыргызстана
Владимир Заименко продолжит выступать за ФК Дордой Бишкек
Как стало известно Sport.ua, 28-летний украинский центральный защитник Владимир Заименко продлит контракт с командой Дордой Бишкек.
Детали нового соглашения пока что остаются неизвестными, но Владимир точно продолжит выступать в Киргизстане.
Заименко играет в Кыргызстане с 2023 года, а за ФК Дордой – с февраля 2024. В сентябре 2025 Дордой вместе с Заименко и еще тремя украинцами – Алексеем Лобовым, Владиславом Кобылянским и Андреем Амоновым – выиграл Кубок Кыргызстана.
В 2025 году на счету Заименко 24 поединка за Дордой, 2 гола и 1 ассист.
В Украины Заименко выступал за Скалу, Заря, Гирнык и Кривбасс.
Трансферная история Заименко
