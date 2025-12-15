Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Экс-игрок Кривбасса продлит контракт с командой из Кыргызстана
Экс-игрок Кривбасса продлит контракт с командой из Кыргызстана

Владимир Заименко продолжит выступать за ФК Дордой Бишкек

Экс-игрок Кривбасса продлит контракт с командой из Кыргызстана
ФК Дордой Бишкек. Владимир Заименко

Как стало известно Sport.ua, 28-летний украинский центральный защитник Владимир Заименко продлит контракт с командой Дордой Бишкек.

Детали нового соглашения пока что остаются неизвестными, но Владимир точно продолжит выступать в Киргизстане.

Заименко играет в Кыргызстане с 2023 года, а за ФК Дордой – с февраля 2024. В сентябре 2025 Дордой вместе с Заименко и еще тремя украинцами – Алексеем Лобовым, Владиславом Кобылянским и Андреем Амоновым – выиграл Кубок Кыргызстана.

В 2025 году на счету Заименко 24 поединка за Дордой, 2 гола и 1 ассист.

В Украины Заименко выступал за Скалу, Заря, Гирнык и Кривбасс.

Трансферная история Заименко

Владимир Заименко чемпионат Кыргызстана по футболу Дордой Бишкек инсайд new
