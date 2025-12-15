СКРИПНИК: «Главное – найти футболистов, которые нас усилят»

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник оценил кадровый потенциал команды, а также рассказал о возможных изменениях в составе во время зимней паузы.

– В эту трансферную кампанию к нам пришли Янич, Руан, Кушниренко, Андушич, Пердута, Саленко, Малыш. По вашему мнению, кто из них усилил наш состав уже сейчас, а кому нужно больше работать?

– Можно сказать, что те, кто играют в основном составе, те нас и усилили. Не думаю, что мы сделали какие-то серьезные ошибки в летней трансферной кампании. Кому-то нужно больше времени для адаптации, кому-то меньше. В целом все ребята хорошо работают.

– Будут ли футболисты, которых мы можем не увидеть в нашем составе после зимней паузы?

– Трудно сказать сейчас, потому что мы не знаем, как у нас будут складываться приглашения новых игроков. Тут нужно понимать, что все зависит не только от нас. Есть много нюансов. Будет ротация футболистов во время подготовки, как, собственно, и всегда на сборах.

Есть игроки, которым, на мой взгляд, будет полезнее уйти в аренду, чтобы чаще играть. Пусть поиграют, получат больше опыта и вернутся обратно более сильными.

– Три игрока сейчас в аренде. Это Тронтель, Нваезе и Кораблин. Кто-то из них может вернуться и проходить сборы с «Зарей»?

– Жан Тронтель и Тимур Кораблин – у них аренда до лета, а Кристофер Нваезе точно будет на зимних сборах.

– Знаю, что постоянно ведется поиск новых исполнителей. Какие позиции в первую очередь нужно усиливать?

– Всегда хочется усиления в любое звено команды. Важно, чтобы игрок нас усилил. Будет это защитник, полузащитник или нападающий – не очень важно. Главное – не добрать количество, а найти футболистов, которые нас усилят.