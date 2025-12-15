Рекорд за рекордом: Бавария переписывает историю Бундеслиги
Невероятная результативность подопечных Компани
«Бавария» установила уникальный рекорд Бундеслиги, быстрее всех в истории забив 50 мячей. Мюнхенский клуб преодолел эту отметку уже по итогам 14 туров чемпионата Германии.
Ранее ни одной команде не удавалось достичь такого показателя за столь короткий срок. Сейчас в активе «Баварии» 51 забитый гол и 11 пропущенных. В матче 14-го тура подопечные Венсана Компани сыграли вничью с «Майнцем» – 2:2.
«Бавария» уверенно возглавляет турнирную таблицу, имея 38 очков и опережая «Лейпциг» и «Боруссию» Дортмунд на 9 баллов.
50 – Der FC Bayern München knackte im 14. Bundesliga-Spiel der Saison die Marke von 50 Toren – neuer BL-Rekord, nie zuvor gelang dies einem Verein so früh in einer BL-Spielzeit. Fließband. pic.twitter.com/CJ23B35clg— OptaFranz (@OptaFranz) December 14, 2025
