Украина. Премьер лига
14 декабря 2025, 23:23 | Обновлено 14 декабря 2025, 23:26
БОНДАРЬ: «Шахтер не удовлетворяют турнирное положение в чемпионате»

Защитник Шахтера прокомментировал победу над Эпицентром

ФК Шахтер. Валерий Бондарь

Защитник «Шахтера» Валерий Бондарь прокомментировал победу над «Эпицентром» (5:0) в 16‑м туре УПЛ и проанализировал результаты команды в первой половине сезона.

– Валерий, «Шахтер» ставит яркую точку в заключительном матче УПЛ в 2025 году, так что в некоторой мере можно подводить итоги первой части сезона. О чем свидетельствует эта победа?

– Как сказал Мистер перед игрой, мы должны продемонстрировать все то, над чем работали эти месяцы. Было очень тяжело на сборах и в течение сезона: были хорошие моменты, были и негативные, но со всем справились и, думаю, прошли этот путь достаточно неплохо. Конечно, некоторые вещи не удовлетворяют, в частности турнирное положение в чемпионате. Хотелось большего, и считаю, что мы могли сделать больше для этого.

Однако, если подводить итог этим полугодием, то и мы, и болельщики можем быть более-менее довольны результатом и той игрой, которую демонстрировали в течение этого периода. Тем не менее есть над чем работать, впереди достаточно времени и сборов, но еще остается важный матч, чтобы завершить год на позитивной ноте.

– Если говорить именно о работе Арды Турана в течение полугода, то какой прогресс заметен: как командный, так и индивидуальный?

– Если говорить о командном прогрессе, то, думаю, все видят, как каждый растет и получает игровое время на футбольном поле. Наверное, ни в одной команде подобного нет, чтобы каждый футболист так играл и получал шанс. Каждый только растет с ним и его тренерским штабом, и он привнес что-то новое, при этом мы не отказываемся от того, что всегда было в «Шахтере», в частности агрессивный прессинг, игру через пас.

При этом добавилось очень много работы в обороне – как во время прессинга, так и действия в низком блоке. Очень много работы проделали с ним, но, думаю, еще нас ждет немало именно на сборах, ведь не все выполняли так хорошо, как он этого хотел. Нужно шаг за шагом двигаться вперед и улучшаться. Что касается себя, могу сказать, что тоже неплохо провел полсезона, но есть над чем работать. Я всегда чем-то недоволен – своей игрой или командной, ведь хочется всегда улучшаться и быть лучшей версией себя, и это также касается нашей команды.

– В течение всего периода команду поддерживали болельщики на трибунах и онлайн. Какие слова хочешь им адресовать?

– Прежде всего хочу поздравить всех наших болельщиков с новогодними праздниками и Рождеством Христовым и пожелать здоровья и мирного неба над головой. Хочу, чтобы наконец закончилась война и все, кто сейчас находится не дома, вернулись и праздновали Новый год в своих домах, в мирной стране. Большое спасибо за поддержку, за каждый матч, когда вы были с нами даже в трудные моменты, когда мы проигрывали.

Я это видел и чувствовал поддержку наших болельщиков и ультрас, которые приезжали на матчи и одновременно воюют – большое уважение и искренняя благодарность за то, что вы рядом с нами независимо от результата. Конечно, хочется радовать болельщиков результатами, ведь они этого заслуживают, потому что у нас лучшие болельщики в мире.

чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Эпицентр Каменец-Подольский Шахтер - Эпицентр Валерий Бондарь
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
