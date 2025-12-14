Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  Будет ли шанс для Лунина? Реал назвал состав на матч Ла Лиги против Алавеса
Испания
14 декабря 2025, 21:20 | Обновлено 14 декабря 2025, 22:33
0

Будет ли шанс для Лунина? Реал назвал состав на матч Ла Лиги против Алавеса

Имя украинца в который раз присутствует среди запасных

Будет ли шанс для Лунина? Реал назвал состав на матч Ла Лиги против Алавеса
Getty Images/Global Images Ukraine

14 декабря состоится заключительный матч игрового дня в Ла Лиге, в котором «Алавес» и «Реал» определят сильнейшего в 16-м туре чемпионата.

Футбольное противостояние пройдет на арене «Эстадио Мендисорроса» в Витории-Гастейс.

По решению Хаби Алосно в стартовом составе «сливочных» выйдет Тибо Куртуа, тогда как украинец Андрей Лунин вновь начнет игру в запасе.

Матч чемпионата Испании запланирован на 22:00.

Стартовые составы команд на матч «Алавес» – «Реал»

Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
