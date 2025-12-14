Испания14 декабря 2025, 21:20 | Обновлено 14 декабря 2025, 22:33
Будет ли шанс для Лунина? Реал назвал состав на матч Ла Лиги против Алавеса
Имя украинца в который раз присутствует среди запасных
14 декабря состоится заключительный матч игрового дня в Ла Лиге, в котором «Алавес» и «Реал» определят сильнейшего в 16-м туре чемпионата.
Футбольное противостояние пройдет на арене «Эстадио Мендисорроса» в Витории-Гастейс.
По решению Хаби Алосно в стартовом составе «сливочных» выйдет Тибо Куртуа, тогда как украинец Андрей Лунин вновь начнет игру в запасе.
Матч чемпионата Испании запланирован на 22:00.
Стартовые составы команд на матч «Алавес» – «Реал»
