Украина. Премьер лига
14 декабря 2025, 22:59 | Обновлено 14 декабря 2025, 23:00
Талант Ужгорода предложен клубам УПЛ за $100 тысяч. ЛНЗ отказалось

16-летний Максим Кичун уже тренировался с Колосом U-19, но не подошел команде

Талант Ужгорода предложен клубам УПЛ за $100 тысяч. ЛНЗ отказалось
Максим Кичун

16-летний левый вингер Ужгорода Максим Кичун предложен в некоторые клубы УПЛ.

Как стало известно Sport.ua, Ужгород открыт для предложений, хочет получить 60–100 тысяч евро за футболиста и готов торговаться.

Полесье и ЛНЗ Черкассы уже отказались от игрока.

По информации Sport.ua, Кичун некоторое время тренировался с Колосом U-19, но не подошел команде.

В сезоне 2025/26 Максим провел 18 поединков во Второй лиге, без голевых действий.

Вторая лига Украины Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Тарас Бондарь
Тарас Бондарь Sport.ua
