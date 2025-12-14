Украина. Премьер лига14 декабря 2025, 22:59 | Обновлено 14 декабря 2025, 23:00
Талант Ужгорода предложен клубам УПЛ за $100 тысяч. ЛНЗ отказалось
16-летний Максим Кичун уже тренировался с Колосом U-19, но не подошел команде
16-летний левый вингер Ужгорода Максим Кичун предложен в некоторые клубы УПЛ.
Как стало известно Sport.ua, Ужгород открыт для предложений, хочет получить 60–100 тысяч евро за футболиста и готов торговаться.
Полесье и ЛНЗ Черкассы уже отказались от игрока.
По информации Sport.ua, Кичун некоторое время тренировался с Колосом U-19, но не подошел команде.
В сезоне 2025/26 Максим провел 18 поединков во Второй лиге, без голевых действий.
