Дженоа – Интер. Видео голов и обзор матча (обновляется)

14 декабря в 19:00 стартовал матч 15-го тура Серии А между «Дженоа» и «Интером».

Команды встретились на арене «Стадио Луиджи Феррарис» в Генуе.

Украинский полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский вышел в стартовом составе.

Серия А. 15-й тур, 14 декабря

«Дженоа» – «Интер» – 0:2 (обновляется)

Голы: Биссек, 6, Мартинес, 38

ГОЛ! 0:1, Биссек, 6 мин.

ГОЛ! 0:2, Мартинес, 38 мин.