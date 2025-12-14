Италия14 декабря 2025, 19:43 | Обновлено 14 декабря 2025, 20:04
Дженоа – Интер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
14 декабря проходит матч 15-го тура Серии А
14 декабря в 19:00 стартовал матч 15-го тура Серии А между «Дженоа» и «Интером».
Команды встретились на арене «Стадио Луиджи Феррарис» в Генуе.
Украинский полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский вышел в стартовом составе.
Серия А. 15-й тур, 14 декабря
«Дженоа» – «Интер» – 0:2 (обновляется)
Голы: Биссек, 6, Мартинес, 38
ГОЛ! 0:1, Биссек, 6 мин.ГОЛ! 0:2, Мартинес, 38 мин.
