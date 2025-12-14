Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дженоа – Интер. Малиновский – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Италии
Дженоа
14.12.2025 19:00 – 34 0 : 1
Интер Милан
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
14 декабря 2025, 19:00 | Обновлено 14 декабря 2025, 19:29
17
0

Дженоа – Интер. Малиновский – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 14 декабря в 19:00 поединок 15-го тура итальянской Серии А

14 декабря 2025, 19:00 | Обновлено 14 декабря 2025, 19:29
17
0
Дженоа – Интер. Малиновский – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

14 декабря в 19:00 начнётся матч 15-го тура Серии А, в котором миланский «Интер» сыграет против «Дженоа».

Местом проведения встречи станет «Стадио Луиджи Феррарис» в Генуе.

Опытный украинский полузащитник Руслан Малиновский выйдет с первых минут в стартовом составе хозяев.

Последняя встреча команд завершилась минимальной победой миланцев со счетом 1:0.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Дженоа – Интер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Дженоа – Интер
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Betking
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.

События матча

6’
ГОЛ ! Мяч забил Янн Биссек (Интер Милан), асcист Лаутаро Мартинес.
По теме:
Болонья – Ювентус. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Малиновский сыграет 50-й матч за Дженоа в Серии А
Стало известно, выйдет ли Малиновский в основе на матч против Интера
Руслан Малиновский Дженоа Интер Милан Дженоа - Интер чемпионат Италии по футболу Серия A смотреть онлайн
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лидер топового чемпионата неожиданно решил подписать Миколенко
Футбол | 14 декабря 2025, 08:23 4
Лидер топового чемпионата неожиданно решил подписать Миколенко
Лидер топового чемпионата неожиданно решил подписать Миколенко

Виталий может продолжить карьеру в «Милане»

Спокойно и без нервов. Динамо обыграло Верес
Футбол | 14 декабря 2025, 17:34 53
Спокойно и без нервов. Динамо обыграло Верес
Спокойно и без нервов. Динамо обыграло Верес

Команда Игоря Костюка, забив два быстрых гола, гарантировала себе положительный результат

ЭНРИКЕ: Будем давать ему игровое время. Иметь такого игрока – удовольствие
Футбол | 14.12.2025, 09:22
ЭНРИКЕ: Будем давать ему игровое время. Иметь такого игрока – удовольствие
ЭНРИКЕ: Будем давать ему игровое время. Иметь такого игрока – удовольствие
Гуцуляк запросил большую зарплату у турецких клубов. Известны сумма и ответ
Футбол | 14.12.2025, 06:45
Гуцуляк запросил большую зарплату у турецких клубов. Известны сумма и ответ
Гуцуляк запросил большую зарплату у турецких клубов. Известны сумма и ответ
Морейренсе – Бенфика. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Футбол | 14.12.2025, 18:32
Морейренсе – Бенфика. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Морейренсе – Бенфика. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В Италии сообщили, что футболист Динамо пропал без вести на футбольном поле
В Италии сообщили, что футболист Динамо пропал без вести на футбольном поле
13.12.2025, 08:35 17
Футбол
Для Динамо нашли главного тренера после поражения Фиорентине
Для Динамо нашли главного тренера после поражения Фиорентине
13.12.2025, 07:22 4
Футбол
Тренер Жироны: «Он прямо сказал, что не хочет быть здесь и играть за нас»
Тренер Жироны: «Он прямо сказал, что не хочет быть здесь и играть за нас»
13.12.2025, 06:42 1
Футбол
У Гассиева через семь лет нашли оправдание в позорном поражении от Усика
У Гассиева через семь лет нашли оправдание в позорном поражении от Усика
14.12.2025, 08:52 3
Бокс
Дубль Цыганкова, он герой. Жирона сенсационно выиграла на выезде
Дубль Цыганкова, он герой. Жирона сенсационно выиграла на выезде
12.12.2025, 23:53 26
Футбол
Лидер-спаситель. Пидручный поднял Украину на семь позиций в эстафете КМ
Лидер-спаситель. Пидручный поднял Украину на семь позиций в эстафете КМ
14.12.2025, 14:20 5
Биатлон
ПСЖ провел горячий матч. Гол динамовца, Забарный и Сафонов сыграли в старте
ПСЖ провел горячий матч. Гол динамовца, Забарный и Сафонов сыграли в старте
13.12.2025, 22:06 15
Футбол
9 шайб и овертайм. Сборная Украины сыграла с Румынией
9 шайб и овертайм. Сборная Украины сыграла с Румынией
13.12.2025, 22:05
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем