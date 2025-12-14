14.12.2025 19:00 – 34’ 0 : 1
Дженоа – Интер. Малиновский – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 14 декабря в 19:00 поединок 15-го тура итальянской Серии А
14 декабря в 19:00 начнётся матч 15-го тура Серии А, в котором миланский «Интер» сыграет против «Дженоа».
Местом проведения встречи станет «Стадио Луиджи Феррарис» в Генуе.
Опытный украинский полузащитник Руслан Малиновский выйдет с первых минут в стартовом составе хозяев.
Последняя встреча команд завершилась минимальной победой миланцев со счетом 1:0.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Дженоа – Интер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Дженоа – Интер
|
События матча
6’
ГОЛ ! Мяч забил Янн Биссек (Интер Милан), асcист Лаутаро Мартинес.
