Дженоа – Интер. Малиновский – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

14 декабря в 19:00 начнётся матч 15-го тура Серии А, в котором миланский «Интер» сыграет против «Дженоа».

Местом проведения встречи станет «Стадио Луиджи Феррарис» в Генуе.

Опытный украинский полузащитник Руслан Малиновский выйдет с первых минут в стартовом составе хозяев.

Последняя встреча команд завершилась минимальной победой миланцев со счетом 1:0.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Дженоа – Интер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция