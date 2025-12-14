Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Гол в раздевалку. Холанд открыл счет за Ман Сити с Кристал Пэлас
Англия
14 декабря 2025, 17:07 | Обновлено 14 декабря 2025, 17:26
113
0

ВИДЕО. Гол в раздевалку. Холанд открыл счет за Ман Сити с Кристал Пэлас

Знаменитый норвежский форвард отличился ударом головой

ВИДЕО. Гол в раздевалку. Холанд открыл счет за Ман Сити с Кристал Пэлас
Getty Images/Global Images Ukraine

14 декабря в 16:00 проходит матч 16-го тура Английской Премьер-лиги.

Кристал Пэлас и Манчестер Сити встречаются на стадионе Селхерст Парк в Лондоне.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Подопечные Пепа Гвардиолы вышли вперед на 41-й минуте матча.

Знаменитый норвежский форвард Эрлинг Холанд забил головой гол в раздевалку (1:0)

ГОЛ! 0:1. Эрлинг Холанд, 41 мин

По теме:
Без Зинченко разобрались. Ноттингем Форест уничтожил Тоттенхэм в АПЛ
Гонка за Арсеналом. Дубль Холанда принес победу Ман Сити над Кристал Пэлас
ВИДЕО. Фил Фоден удвоил перевес Манчестер Сити над Кристал Пэлас
Кристал Пэлас чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Кристал Пэлас - Манчестер Сити видео голов и обзор Эрлинг Холанд
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Сообщить об ошибке

