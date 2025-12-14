ВИДЕО. Гол в раздевалку. Холанд открыл счет за Ман Сити с Кристал Пэлас

14 декабря в 16:00 проходит матч 16-го тура Английской Премьер-лиги.

Кристал Пэлас и Манчестер Сити встречаются на стадионе Селхерст Парк в Лондоне.

Подопечные Пепа Гвардиолы вышли вперед на 41-й минуте матча.

Знаменитый норвежский форвард Эрлинг Холанд забил головой гол в раздевалку (1:0)

ГОЛ! 0:1. Эрлинг Холанд, 41 мин

