Англия14 декабря 2025, 17:07 | Обновлено 14 декабря 2025, 17:26
ВИДЕО. Гол в раздевалку. Холанд открыл счет за Ман Сити с Кристал Пэлас
Знаменитый норвежский форвард отличился ударом головой
14 декабря в 16:00 проходит матч 16-го тура Английской Премьер-лиги.
Кристал Пэлас и Манчестер Сити встречаются на стадионе Селхерст Парк в Лондоне.
Подопечные Пепа Гвардиолы вышли вперед на 41-й минуте матча.
Знаменитый норвежский форвард Эрлинг Холанд забил головой гол в раздевалку (1:0)
ГОЛ! 0:1. Эрлинг Холанд, 41 мин
