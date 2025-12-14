Украина. Премьер лига14 декабря 2025, 15:46 | Обновлено 14 декабря 2025, 16:02
685
0
Динамо Киев – Верес. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 16-го тура УПЛ 2025/26
14 декабря проходит матч 16-го тура УПЛ 2025/26 между командами Динамо Киев и Верес Ровно.
Коллективы играют на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского в столице Украины. Стартовый свисток прозвучал в 15:30 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
УПЛ 2025/26. 16-й тур, 14 декабря
Динамо Киев – Верес Ровно – 1:0 (матч продолжается)
Гол: Пономаренко, 9
(новость обновляется)
Динамо Киев – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
