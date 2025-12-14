Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  4. Динамо Киев – Верес. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Украина. Премьер лига
14 декабря 2025, 15:46 | Обновлено 14 декабря 2025, 16:02
685
0

Динамо Киев – Верес. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 16-го тура УПЛ 2025/26

ФК Динамо Киев

14 декабря проходит матч 16-го тура УПЛ 2025/26 между командами Динамо Киев и Верес Ровно.

Коллективы играют на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского в столице Украины. Стартовый свисток прозвучал в 15:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

УПЛ 2025/26. 16-й тур, 14 декабря

Динамо Киев – Верес Ровно – 1:0 (матч продолжается)

Гол: Пономаренко, 9

(новость обновляется)

Динамо Киев – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

По теме:
Иван ФЕДЫК: Мы еще несколько дней назад это знали. Эта победа очень ценна»
ВИДЕО. Сенегальский центрбек Динамо забил первый гол за киевскую команду
Зинченко выйдет? Известны стартовые составы на матч Ноттингем – Тоттенхэм
Динамо Киев Верес Ровно Динамо - Верес видео голов и обзор Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
