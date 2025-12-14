Динамо Киев – Верес. Видео голов и обзор матча (обновляется)

14 декабря проходит матч 16-го тура УПЛ 2025/26 между командами Динамо Киев и Верес Ровно.

Коллективы играют на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского в столице Украины. Стартовый свисток прозвучал в 15:30 по Киеву.

УПЛ 2025/26. 16-й тур, 14 декабря

Динамо Киев – Верес Ровно – 1:0 (матч продолжается)

Гол: Пономаренко, 9

Динамо Киев – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция