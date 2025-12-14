Алавес – Реал. Видео голов и обзор матча (обновляется)

14 декабря в 22:00 проходит матч 16-го тура испанской Ла Лиги.

Алавес и мадридский Реал играют на стадионе Мендисорроса в Витории-Гастейс.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский голкипер Реала Андрей Лунин заявлен в резервном составе.

На 24-й минуте гости вышли вперед. Гол забил Килиан Мбаппе с передачи Джуда Беллингема (1:0).

Карлос Висенте сравнял счет для хозяев поля на 69-й минуте (1:1). Однако сразу Родриго снова вывел Реал вперед (2:1 на 76-й минуте).

