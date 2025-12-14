Алавес – Реал. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор поединка 16-го тура испанской Ла Лиги
14 декабря в 22:00 проходит матч 16-го тура испанской Ла Лиги.
Алавес и мадридский Реал играют на стадионе Мендисорроса в Витории-Гастейс.
Украинский голкипер Реала Андрей Лунин заявлен в резервном составе.
На 24-й минуте гости вышли вперед. Гол забил Килиан Мбаппе с передачи Джуда Беллингема (1:0).
Карлос Висенте сравнял счет для хозяев поля на 69-й минуте (1:1). Однако сразу Родриго снова вывел Реал вперед (2:1 на 76-й минуте).
ГОЛ! 0:1. Килиан Мбаппе, 24 мин
ГОЛ! 1:1. Карлос Висенте, 69 мин
ГОЛ! 1:2. Родриго, 76 мин
События матча
