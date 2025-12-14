Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Испании
Алавес
14.12.2025 22:00 – FT 1 : 2
Реал Мадрид
Испания
14 декабря 2025, 23:10 | Обновлено 14 декабря 2025, 23:48
Алавес – Реал. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор поединка 16-го тура испанской Ла Лиги

Getty Images/Global Images Ukraine

14 декабря в 22:00 проходит матч 16-го тура испанской Ла Лиги.

Алавес и мадридский Реал играют на стадионе Мендисорроса в Витории-Гастейс.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский голкипер Реала Андрей Лунин заявлен в резервном составе.

На 24-й минуте гости вышли вперед. Гол забил Килиан Мбаппе с передачи Джуда Беллингема (1:0).

Карлос Висенте сравнял счет для хозяев поля на 69-й минуте (1:1). Однако сразу Родриго снова вывел Реал вперед (2:1 на 76-й минуте).

ГОЛ! 0:1. Килиан Мбаппе, 24 мин

ГОЛ! 1:1. Карлос Висенте, 69 мин

ГОЛ! 1:2. Родриго, 76 мин

События матча

76’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго (Реал Мадрид), асcист Винисиус Жуниор.
69’
ГОЛ ! Мяч забил Карлос Висенте (Алавес), асcист Антонио Бланко.
24’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (Реал Мадрид), асcист Джуд Беллингем.
чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Алавес Ла Лига Андрей Лунин Килиан Мбаппе видео голов и обзор Джуд Беллингем Алавес - Реал Родриго Гоес Карлос Висенте
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
