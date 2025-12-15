Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Вест Хэм – Астон Вилла – 2:3. Геройский дубль и камбэк. Видео голов, обзор
15 декабря 2025, 01:06 | Обновлено 15 декабря 2025, 01:07
Вест Хэм – Астон Вилла – 2:3. Геройский дубль и камбэк. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор матча 16-го тура АПЛ

Вест Хэм – Астон Вилла – 2:3. Геройский дубль и камбэк. Видео голов, обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 14 декабря, состоялось противостояние «Вест Хэма» и «Астон Виллы» в 16-м туре Английской Премьер-лиги.

Матч прошел на арене «London Stadium».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В начале встречи команды обменялись голами, однако «Вест Хэм» еще в первом тайме сумел во второй раз поразить ворота соперника.

После перерыва «Астон Вилла» вышла на поле с новыми силами и оформила камбэк: героем матча стал Морган Роджерс, дубль которого принес «львам» спасение.

«Астон Вилла» одержала победу со счетом 3:2 и продлила свою победную серию до девяти матчей подряд.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Астон Вилла» занимает третье место (33 очка), «Вест Хэм» – 18-е (13 очков).

Английская Премьер-лига. 16-й тур, 14 декабря

«Вест Хэм» – «Астон Вилла» – 2:3

Голы: Фернандеш, 1, Боуэн, 24 – Мавропанос, 9 (автогол), Роджерс, 50, 79

Видео голов и обзор матча:

События матча

79’
ГОЛ ! Мяч забил Морган Роджерс (Астон Вилла), асcист Виктор Линделёф.
50’
ГОЛ ! Мяч забил Морган Роджерс (Астон Вилла), асcист Юри Тилеманс.
24’
ГОЛ ! Мяч забил Джаррод Боуэн (Вест Хэм), асcист Фредди Поттс.
9’
ГОЛ ! Автогол забил Константинос Мавропанос (Вест Хэм), асcист Джон МакГинн.
1’
ГОЛ ! Мяч забил Матеуш Фернандеш (Вест Хэм).
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
