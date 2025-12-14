В воскресенье, 14 декабря, состоится поединок 16-го тура чемпионата Англии между «Вест Хэмом» и «Астон Виллой». По киевскому времени игра начнется в 16:00.

Вест Хэм

Лондонский коллектив текущий сезон проводит, мягко говоря, неуверенно. После 15 туров Премьер-лиги на счету команды есть 13 очков, позволяющих ей занимать 18-ю строчку турнирной таблицы. Расстояние от безопасной 17-й ступени, на которой сейчас находится «Ноттингем», составляет 2 балла.

С Кубка английской лиги коллектив вылетел на стадии 1/32 финала от «Вулвергемптона».

Астон Вилла

А вот бирмингемцы приятно удивляют. За 15 туров Премьер-лиги команде удалось добыть в борьбе 30 очков, благодаря которым она занимает 3-ю позицию турнирной таблицы. Расстояние от лидера, «Арсенала», составляет всего 3 зачетных пункта. Из Кубка лиги «виллианы» вылетели на стадии 1/16 финала от «Брентфорда».

В Лиге Европы англичане тоже зажигают. За 6 туров клубу удалось завоевать 15 очков – этого достаточно, чтобы за 2 тура до конца основного этапа турнира занимать 3-ю строчку общей таблицы.

Личные встречи

В последних 5-х играх ощутимое преимущество имеет «Астон Вилла». Бирмингемцы за это время победили трижды, а еще два раза матч завершался вничью.

Интересные факты

«Астон Вилла» победила в каждом из 8 последних матчей. Это самая длинная победная серия клуба с 1914 года.

«Вест Хэм» пропустил 29 голов в текущем сезоне Премьер-лиги – 3-й худший результат среди всех команд.

«Вест Хэм» не может победить уже 4 игры подряд. На счету команды 3 ничьи и 1 поражение.

Прогноз

Я поставлю на победу «Астон Виллы» с коэффициентом 2.05.