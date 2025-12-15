Получил мало времени. Опубликована оценка Ярмолюка за ничейный матч АПЛ

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
15 декабря 2025, 00:54 | Обновлено 15 декабря 2025, 00:59
Егор вышел на поле против «Лидса» на 80-й минуте

Getty Images/Global Images Ukraine

14 декабря состоялся матч 16-го тура Английской Премьер-лиги между клубами «Брентфорд» и «Лидс».

Поединок на арене «Brentford Community Stadium» завершился без победителя: команды обменялись голами и сыграли вничью (1:1).

Украинский полузащитник «Брентфорда» вышел на футбольное поле лишь на 80-й минуте и не помог команде удержать победу.

После финального свистка статистический портал SofaScore оценил игру украинца на 6.6 балла.

Лучшим футболистом встречи был признан полузащитник «Брентфорда» Джордан Хендерсон, который отметился забитым мячом. Опытный игрок получил за свою игру 7.8 балла.

Оценка матча «Брентфорд» – «Лидс» от SofaScore

Лидс чемпионат Англии по футболу Брентфорд Английская Премьер-лига Егор Ярмолюк оценки SofaScore Джордан Хендерсон
