Получил мало времени. Опубликована оценка Ярмолюка за ничейный матч АПЛ

14 декабря состоялся матч 16-го тура Английской Премьер-лиги между клубами «Брентфорд» и «Лидс».

Поединок на арене «Brentford Community Stadium» завершился без победителя: команды обменялись голами и сыграли вничью (1:1).

Украинский полузащитник «Брентфорда» вышел на футбольное поле лишь на 80-й минуте и не помог команде удержать победу.

После финального свистка статистический портал SofaScore оценил игру украинца на 6.6 балла.

Лучшим футболистом встречи был признан полузащитник «Брентфорда» Джордан Хендерсон, который отметился забитым мячом. Опытный игрок получил за свою игру 7.8 балла.

Оценка матча «Брентфорд» – «Лидс» от SofaScore