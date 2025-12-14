Испания14 декабря 2025, 22:57 | Обновлено 14 декабря 2025, 23:34
ВИДЕО. Мбаппе открыл счет для Реала в матче против Алавеса
На 24-й минуте гости вышли вперед в поединке 16-го тура Ла Лиги
14 декабря в 22:00 проходит матч 16-го тура испанской Ла Лиги.
Алавес и мадридский«Реал играют на стадионе Мендисорроса в Витории-Гастейс.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Украинский голкипер Реала Андрей Лунин заявлен в резервном составе.
На 24-й минуте гости вышли вперед. Гол забил Килиан Мбаппе с передачи Джуда Беллингема (1:0).
ГОЛ! 0:1. Килиан Мбаппе, 24 мин
