Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Мбаппе открыл счет для Реала в матче против Алавеса
Испания
14 декабря 2025, 22:57 | Обновлено 14 декабря 2025, 23:34
80
0

ВИДЕО. Мбаппе открыл счет для Реала в матче против Алавеса

На 24-й минуте гости вышли вперед в поединке 16-го тура Ла Лиги

14 декабря 2025, 22:57 | Обновлено 14 декабря 2025, 23:34
80
0
ВИДЕО. Мбаппе открыл счет для Реала в матче против Алавеса
Getty Images/Global Images Ukraine

14 декабря в 22:00 проходит матч 16-го тура испанской Ла Лиги.

Алавес и мадридский«Реал играют на стадионе Мендисорроса в Витории-Гастейс.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский голкипер Реала Андрей Лунин заявлен в резервном составе.

На 24-й минуте гости вышли вперед. Гол забил Килиан Мбаппе с передачи Джуда Беллингема (1:0).

ГОЛ! 0:1. Килиан Мбаппе, 24 мин

Фотогалерея

По теме:
Мбаппе и Родриго. Реал обыграл Алавес и продолжает погоню за Барселоной
ВИДЕО. Пропустили во втором тайме, но Родриго сразу вывел Реал вперед
Алавес – Реал. Видео голов и обзор матча (обновляется)
чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Алавес Ла Лига Алавес - Реал видео голов и обзор Килиан Мбаппе Джуд Беллингем
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Будет ли шанс для Лунина? Реал назвал состав на матч Ла Лиги против Алавеса
Футбол | 14 декабря 2025, 21:20 0
Будет ли шанс для Лунина? Реал назвал состав на матч Ла Лиги против Алавеса
Будет ли шанс для Лунина? Реал назвал состав на матч Ла Лиги против Алавеса

Имя украинца в который раз присутствует среди запасных

Лидер топового чемпионата неожиданно решил подписать Миколенко
Футбол | 14 декабря 2025, 08:23 4
Лидер топового чемпионата неожиданно решил подписать Миколенко
Лидер топового чемпионата неожиданно решил подписать Миколенко

Виталий может продолжить карьеру в «Милане»

Спокойно и без нервов. Динамо обыграло Верес
Футбол | 14.12.2025, 17:34
Спокойно и без нервов. Динамо обыграло Верес
Спокойно и без нервов. Динамо обыграло Верес
У Гассиева через семь лет нашли оправдание в позорном поражении от Усика
Бокс | 14.12.2025, 08:52
У Гассиева через семь лет нашли оправдание в позорном поражении от Усика
У Гассиева через семь лет нашли оправдание в позорном поражении от Усика
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер объявил о подписании легионера из другого клуба УПЛ
Футбол | 14.12.2025, 12:02
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер объявил о подписании легионера из другого клуба УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер объявил о подписании легионера из другого клуба УПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик получил позорный вызов на бой от своего последнего обидчика
Усик получил позорный вызов на бой от своего последнего обидчика
13.12.2025, 05:42 5
Бокс
Деонтей Уайлдер официально отказался от громкого боя
Деонтей Уайлдер официально отказался от громкого боя
13.12.2025, 06:22 5
Бокс
На Довбика появился сенсационный претендент, и Рома готова его продать
На Довбика появился сенсационный претендент, и Рома готова его продать
13.12.2025, 07:52 7
Футбол
Для Динамо подобрали постоянного тренера после поражения от Фиорентины
Для Динамо подобрали постоянного тренера после поражения от Фиорентины
14.12.2025, 07:42 2
Футбол
Определен соперник ПСЖ в финале Межконтинентального кубка 2025
Определен соперник ПСЖ в финале Межконтинентального кубка 2025
13.12.2025, 20:53
Футбол
Трое игроков Реала умоляют Переса не назначать Зидана
Трое игроков Реала умоляют Переса не назначать Зидана
13.12.2025, 08:11 3
Футбол
ВИДЕО. Режим зверя. Джошуа показал тренировку в лагере Усика
ВИДЕО. Режим зверя. Джошуа показал тренировку в лагере Усика
14.12.2025, 06:05
Бокс
Клубный рейтинг. Шахтер идет 4-м среди претендентов на путевку в основу ЛЧ
Клубный рейтинг. Шахтер идет 4-м среди претендентов на путевку в основу ЛЧ
13.12.2025, 14:23 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем