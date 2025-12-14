ВИДЕО. Мбаппе открыл счет для Реала в матче против Алавеса

14 декабря в 22:00 проходит матч 16-го тура испанской Ла Лиги.

Алавес и мадридский«Реал играют на стадионе Мендисорроса в Витории-Гастейс.

Украинский голкипер Реала Андрей Лунин заявлен в резервном составе.

На 24-й минуте гости вышли вперед. Гол забил Килиан Мбаппе с передачи Джуда Беллингема (1:0).

