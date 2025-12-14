Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Тренер Вереса – о недоигранном матче с Металлистом 1925: «Не раз говорил»
Украина. Премьер лига
14 декабря 2025, 22:27 | Обновлено 14 декабря 2025, 22:28
Тренер Вереса – о недоигранном матче с Металлистом 1925: «Не раз говорил»

Олег Шандрук очертил свою позицию

Getty Images/Global Images Ukraine. Олег Шандрук

Главный тренер «Вереса» Олег Шандрук прокомментировал ситуацию с матчем против «Металлиста 1925», который не состоялся из-за проблем с освещением на стадионе в Житомире.

Харьковский клуб ожидается на доигровку встречи, тогда как представители «Вереса» рассчитывают на техническую победу.

Окончательное решение по этому случаю примет КДК после заседания, на котором должны выступить юристы обеих сторон.

«Моё мнение относительно матча с «Металлистом 1925»? Как тренер, я это уже не раз говорил и повторю ещё раз. Есть официальная позиция клуба, я её полностью поддерживаю. Мы хотим узнать правду. Для этого у нас есть КДК. Думаю, решение должно быть объективным и незаангажированным. Вот и всё», — сказал Шандрук.

Олег Шандрук чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Металлист 1925
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
