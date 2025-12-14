Тренер Вереса назвал ключевые ошибки в матче против Динамо
Олег Шандрук проанализировал матч 16-го тура УПЛ
Главный тренер «Вереса» Олег Шандрук подвел итоги матча 16-го тура Украинской Премьер-лиги против киевского «Динамо» (0:3).
«Есть несколько моментов, на которых я хотел бы акцентировать внимание. Во-первых, это провальный старт матча с нашей стороны. Считаю, причина – в ментальности. О физической готовности здесь вряд ли стоит говорить, ведь «Динамо» только что вернулось после еврокубкового матча. Соответственно, именно у них было меньше времени на восстановление.
Поэтому, вероятно, в начале игры мы где-то проявили слишком много уважения к сопернику. Пропущенные мячи и проигранные единоборства об этом свидетельствуют. Затем игра более-менее выровнялась. Понятно, что и «Динамо» уже действовало по счёту. Моменты для взятия ворот были и у них, и у нас.
Конечно, мы хотели вернуться в игру. К сожалению, не реализовали те шансы, которые у нас были и которые мы создали. Ну и замены, проведённые «Динамо», только усилили их игру – на поле вышли квалифицированные исполнители.
У нас же появилось больше разрывов между линиями. Поэтому, наверное, этот третий гол в концовке был логичным, так как мы слишком сильно раскрылись.
Что касается моего мнения о матче с «Металлистом 1925», то как тренер я это уже не раз говорил и повторю ещё раз: есть официальная позиция клуба, и я её полностью поддерживаю. Мы хотим узнать правду. Для этого у нас есть КДК. Думаю, решение должно быть объективным и незаангажированным. Вот и всё», – заявил Шандрук.
