Костюк и Шандрук объявили стартовые составы на матч УПЛ Динамо – Верес

Наставники команд Динамо Киев и Верес Ровно – Игорь Костюк и Олег Шандрук соответственно – назвали стартовые составы своих подопечных на матч 16-го тура УПЛ 2025/26.

В нападении у киевлян выйдут Назар Волошин, Шола Огундана и Матвей Пономаренко. В атаке у Вереса сыграют Ростислав Тарануха и Эрен Айдин.

Динамо и Верес начнут поединок 14 декабря в 15:30 по Киеву на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.

