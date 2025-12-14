Костюк и Шандрук объявили стартовые составы на матч УПЛ Динамо – Верес
Поединок 16-го тура пройдет 14 декабря и начнется в 15:30 по Киеву
Наставники команд Динамо Киев и Верес Ровно – Игорь Костюк и Олег Шандрук соответственно – назвали стартовые составы своих подопечных на матч 16-го тура УПЛ 2025/26.
В нападении у киевлян выйдут Назар Волошин, Шола Огундана и Матвей Пономаренко. В атаке у Вереса сыграют Ростислав Тарануха и Эрен Айдин.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Динамо и Верес начнут поединок 14 декабря в 15:30 по Киеву на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.
Костюк и Шандрук объявили стартовые составы на матч УПЛ Динамо – Верес
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«ПСЖ» обыграл «Мец» – 3:2
Ярослав хладнокровно разобрался с опытным американцем и заставил соперника капитулировать