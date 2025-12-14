Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Костюк и Шандрук объявили стартовые составы на матч УПЛ Динамо – Верес
Украина. Премьер лига
14 декабря 2025, 14:40 | Обновлено 14 декабря 2025, 14:41
613
0

Костюк и Шандрук объявили стартовые составы на матч УПЛ Динамо – Верес

Поединок 16-го тура пройдет 14 декабря и начнется в 15:30 по Киеву

14 декабря 2025, 14:40 | Обновлено 14 декабря 2025, 14:41
613
0
Костюк и Шандрук объявили стартовые составы на матч УПЛ Динамо – Верес
Коллаж Sport.ua

Наставники команд Динамо Киев и Верес Ровно – Игорь Костюк и Олег Шандрук соответственно – назвали стартовые составы своих подопечных на матч 16-го тура УПЛ 2025/26.

В нападении у киевлян выйдут Назар Волошин, Шола Огундана и Матвей Пономаренко. В атаке у Вереса сыграют Ростислав Тарануха и Эрен Айдин.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Динамо и Верес начнут поединок 14 декабря в 15:30 по Киеву на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.

Костюк и Шандрук объявили стартовые составы на матч УПЛ Динамо – Верес

По теме:
Юный голкипер Оболони попал в шорт-лист Металлиста 1925, Динамо и Полесья
СК Полтава – Рух – 1:2. Дубль Фаала. Видео голов и обзор
Динамо Киев – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Игорь Костюк Олег Шандрук стартовые составы Динамо Киев Верес Ровно Динамо - Верес Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известна оценка Забарного за сумасшедший матч ПСЖ, где забил игрок Динамо
Футбол | 13 декабря 2025, 22:24 2
Известна оценка Забарного за сумасшедший матч ПСЖ, где забил игрок Динамо
Известна оценка Забарного за сумасшедший матч ПСЖ, где забил игрок Динамо

«ПСЖ» обыграл «Мец» – 3:2

Амосов и анаконда. Украинец успешно дебютировал в UFC, задушив Магни!
MMA | 14 декабря 2025, 05:00 10
Амосов и анаконда. Украинец успешно дебютировал в UFC, задушив Магни!
Амосов и анаконда. Украинец успешно дебютировал в UFC, задушив Магни!

Ярослав хладнокровно разобрался с опытным американцем и заставил соперника капитулировать

ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины с камбэком выиграла матч жизни
Хоккей | 13.12.2025, 15:59
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины с камбэком выиграла матч жизни
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины с камбэком выиграла матч жизни
ЭНРИКЕ: Будем давать ему игровое время. Иметь такого игрока – удовольствие
Футбол | 14.12.2025, 09:22
ЭНРИКЕ: Будем давать ему игровое время. Иметь такого игрока – удовольствие
ЭНРИКЕ: Будем давать ему игровое время. Иметь такого игрока – удовольствие
Удинезе – Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 14.12.2025, 12:42
Удинезе – Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Удинезе – Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Испортили результат: женская сборная Украины не удержалась в топ-3 эстафеты
Испортили результат: женская сборная Украины не удержалась в топ-3 эстафеты
13.12.2025, 16:26 11
Биатлон
В Италии сообщили, что футболист Динамо пропал без вести на футбольном поле
В Италии сообщили, что футболист Динамо пропал без вести на футбольном поле
13.12.2025, 08:35 17
Футбол
В команде Усика категорически отказались от безумного боя
В команде Усика категорически отказались от безумного боя
13.12.2025, 09:12 7
Бокс
Мудрик получил сенсационный вариант трансфера от известного клуба
Мудрик получил сенсационный вариант трансфера от известного клуба
12.12.2025, 08:52 16
Футбол
Дубль Цыганкова, он герой. Жирона сенсационно выиграла на выезде
Дубль Цыганкова, он герой. Жирона сенсационно выиграла на выезде
12.12.2025, 23:53 26
Футбол
Ярмоленко встретился во Флоренции с бывшим футболистом Шахтера
Ярмоленко встретился во Флоренции с бывшим футболистом Шахтера
12.12.2025, 12:37 3
Футбол
ВИДЕО. Вот что сделали игроки Динамо после досадного поражения от фиалок
ВИДЕО. Вот что сделали игроки Динамо после досадного поражения от фиалок
12.12.2025, 08:26 2
Футбол
Энрике сообщил плохие новости для Сафонова после матча Лиги чемпионов
Энрике сообщил плохие новости для Сафонова после матча Лиги чемпионов
12.12.2025, 17:18 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем