Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
16 декабря 2025, 14:43 |
ВИДЕО. Как играет талантливый Хргович, которого намерен подписать Шахтер

Донецкий клуб заинтересован в услугах защитника сборной Хорватии U-21

Талантливый левый защитник «Хайдука» и сборной Хорватии U-21 Шимун Хргович может продолжить карьеру в чемпионате Украины. Об этом сообщил Inside UPL.

В услугах 21-летнего футболиста заинтересован донецкий «Шахтер», который намерен усилить оборону во время зимнего трансферного окна. Кроме того, «горняки» хотели бы увеличить глубину состава из-за потенциального ухода другого защитника Иракли Азарова.

Хргович выступает в системе «Хайдука» с августа 2019 года, где ранее играл за команды U-17 и U-19. В июле 2023-го присоединился к первой команде, в составе которой провел 57 матчей и отдал девять результативных передач.

В нынешнем сезоне в активе защитника – 18 проведенных игр на клубном уровне и три ассиста. Кроме того, Шимун имеет регулярную игровую практику в составе сборной Хорватии U-21, где провел 14 поединков.

Контракт талантливого и перспективного футболиста истекает в июне 2028 года, а его трансферная стоимость составляет 2,5 млн евро.

Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
Al Fredli
Сподіваюся ,шо Даріо Срна дійсно знайшов класного гравця.Бо в нього все ,як кажуть,через раз.
