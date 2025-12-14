Проспер Оба стал пятым нигерийским футболистом в истории Шахтера.

Игрок перебрался в стан горняков из черкасского ЛНЗ.

До Оба за Шахтер в свое время выступали следующие игроки из Нигерии: Айзек Окоронкво, Джулиус Агахова, Эммануэль Окодува и Оларенважу Кайоде.

Нигерийские футболисты, которые играли за Шахтер