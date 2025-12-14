Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  Проспер Оба стал пятым нигерийским футболистом в истории Шахтера
Украина. Премьер лига
Проспер Оба стал пятым нигерийским футболистом в истории Шахтера

Вспомним, кто ранее из представителей этой страны выступал в составе горняков

Проспер Оба стал пятым нигерийским футболистом в истории Шахтера
УПЛ. Проспер Оба

Проспер Оба стал пятым нигерийским футболистом в истории Шахтера.

Игрок перебрался в стан горняков из черкасского ЛНЗ.

До Оба за Шахтер в свое время выступали следующие игроки из Нигерии: Айзек Окоронкво, Джулиус Агахова, Эммануэль Окодува и Оларенважу Кайоде.

Нигерийские футболисты, которые играли за Шахтер

  • Айзек Окоронкво (2000-2003), 0 голов
  • Джулиус Агахова (2000-2007, 2009-2012), 54 гола
  • Эммануэль Окодува (2006), 4 гола
  • Оларенважу Кайоде (2018-2023), 4 гола
  • Проспер Оба (с 2025 года)
