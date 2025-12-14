Украина. Премьер лига14 декабря 2025, 12:17 |
Проспер Оба стал пятым нигерийским футболистом в истории Шахтера
Вспомним, кто ранее из представителей этой страны выступал в составе горняков
Проспер Оба стал пятым нигерийским футболистом в истории Шахтера.
Игрок перебрался в стан горняков из черкасского ЛНЗ.
До Оба за Шахтер в свое время выступали следующие игроки из Нигерии: Айзек Окоронкво, Джулиус Агахова, Эммануэль Окодува и Оларенважу Кайоде.
Нигерийские футболисты, которые играли за Шахтер
- Айзек Окоронкво (2000-2003), 0 голов
- Джулиус Агахова (2000-2007, 2009-2012), 54 гола
- Эммануэль Окодува (2006), 4 гола
- Оларенважу Кайоде (2018-2023), 4 гола
- Проспер Оба (с 2025 года)
