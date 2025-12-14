Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
Украина. Премьер лига
14 декабря 2025, 12:07 |
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер Донецк – Эпицентр

Поединок состоится 14 декабря и начнется в 18:00 по Киеву

14 декабря 2025, 12:07 |
Коллаж Sport.ua

14 декабря донецкий Шахтер проведет матч 16-го тура УПЛ 2025/26 против команды Эпицентр.

Поединок состоится на стадионе Арена Львов. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром предстоящего противостояния будет Владимир Новохатний из Черкасс.

В таблице чемпионата Украины горняк занимают второе место с 32 очками. У Эпицентра 14 пунктов и 14-я строчка.

Видеотрансляция матча проводится на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Шахтер Донецк – Эпицентр
Шахтер Донецк Эпицентр Каменец-Подольский где смотреть Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
