14 декабря донецкий Шахтер проведет матч 16-го тура УПЛ 2025/26 против команды Эпицентр.

Поединок состоится на стадионе Арена Львов. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром предстоящего противостояния будет Владимир Новохатний из Черкасс.

В таблице чемпионата Украины горняк занимают второе место с 32 очками. У Эпицентра 14 пунктов и 14-я строчка.

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер Донецк – Эпицентр

Видеотрансляция матча проводится на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

