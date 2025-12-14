Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер Донецк – Эпицентр
Поединок состоится 14 декабря и начнется в 18:00 по Киеву
14 декабря донецкий Шахтер проведет матч 16-го тура УПЛ 2025/26 против команды Эпицентр.
Поединок состоится на стадионе Арена Львов. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Главным арбитром предстоящего противостояния будет Владимир Новохатний из Черкасс.
В таблице чемпионата Украины горняк занимают второе место с 32 очками. У Эпицентра 14 пунктов и 14-я строчка.
Видеотрансляция матча проводится на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.
