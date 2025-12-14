Лупашко объяснил очередное фиаско Карпат в УПЛ: «Борились до конца»

Главный тренер львовских Карпат Владислав Лупашко поделись эмоциями после матча против 16 тура Украинской Премьер-лиги, где его команда проиграла (3:2) житомирскому Полесью.

– Хорошо, что боролись до самого конца. Но расстраивают те моменты, после которых мы пропускали голы. Мы о них говорили. Опять же нужно больше агрессии, нужно больше желания выигрывать единоборства, ведь большое количество моментов… Я понимаю, насколько высоко качество игроков Полесья, но мы имеем больше создавать им проблем в фазе построения атаки и конкретно в игровых единоборствах один на один. Это такой микроанализ, почему первый тайм был таков, а результат второго тайма был таким, а тренировочный результат другой. Это вопрос настройки, желания игроков. Некоторые моменты мы сменили в перерыве, а замены в ходе матча в целом дали положительный результат во втором тайме.

– Насколько помог команде гол Яна Костенко?

– Всегда помогает такой гол. Я всегда игрокам говорю: «Не важно какой счет, первый гол возвращает тебя в игру». Я думаю, здесь нужно больше фокусироваться на третьем пропущенном голе. Обычно когда счет становится 3:0 – игра заканчивается. Здесь можно искать позитив в том, что ребята хотели изменить ситуацию, и они ее изменили. Где-то не повезло, где-то агрессии в штрафной… Было два момента, во время которых мяч прилетал в точку, о которой мы всегда говорим. Мы предупреждали наших игроков группы атаки: не будете агрессивными – на следующий матч выйдет другой. Это мы и будем придерживаться, чтобы наши игроки группы атаки закрывали те точки, о которых мы договариваемся. Искренне считаю, что мы должны были забивать третий гол, мы на него наиграли за счет нашего желания и бескомпромиссности. Это важно, думаю, для тех людей, которые были сегодня на стадионе. Особенно для тех, кто приехал сегодня из Львова поддержать нас. Поэтому, думаю, нам чуть-чуть не хватило, чтобы перевернуть матч полностью.

– Почему вместо защитника Павла Полегенько появился Фабиано, а Ян Костенко пошел на его позицию?

– Требовалась атака, нужно было менять доминацию Гуцуляка. В принципе мы давно планировали Яна наигрывать на этой позиции. Я считаю, что это самая оптимальная для него позиция на футбольном поле. Я считаю, что он может являться качественным крайним защитником. Он имеет для этого все данные. Проблема Яна, как атакующего игрока, заключается в том, что у него недостаточно желания забивать голы. Но имеет для этого достаточно хороших качеств. Поэтому будем думать, как правильно его использовать, все будет становиться на свои места. У нас очень много молодых игроков и это можно говорить о любом. О группе атаки особенно. Значительное количество игроков у нас очень юное. Нужно воспринимать их промахи, упущения, провалы как должное. Если мы хотим, чтобы они выросли у качественных игроков.