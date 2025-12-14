Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лупашко объяснил очередное фиаско Карпат в УПЛ: «Борились до конца»
Украина. Премьер лига
14 декабря 2025, 14:37 |
136
0

Лупашко объяснил очередное фиаско Карпат в УПЛ: «Борились до конца»

Коуч пообщался с журналистами после матча УПЛ

14 декабря 2025, 14:37 |
136
0
Лупашко объяснил очередное фиаско Карпат в УПЛ: «Борились до конца»
ФК Карпаты. Владислав Лупашко

Главный тренер львовских Карпат Владислав Лупашко поделись эмоциями после матча против 16 тура Украинской Премьер-лиги, где его команда проиграла (3:2) житомирскому Полесью.

– Хорошо, что боролись до самого конца. Но расстраивают те моменты, после которых мы пропускали голы. Мы о них говорили. Опять же нужно больше агрессии, нужно больше желания выигрывать единоборства, ведь большое количество моментов… Я понимаю, насколько высоко качество игроков Полесья, но мы имеем больше создавать им проблем в фазе построения атаки и конкретно в игровых единоборствах один на один. Это такой микроанализ, почему первый тайм был таков, а результат второго тайма был таким, а тренировочный результат другой. Это вопрос настройки, желания игроков. Некоторые моменты мы сменили в перерыве, а замены в ходе матча в целом дали положительный результат во втором тайме.

– Насколько помог команде гол Яна Костенко?

– Всегда помогает такой гол. Я всегда игрокам говорю: «Не важно какой счет, первый гол возвращает тебя в игру». Я думаю, здесь нужно больше фокусироваться на третьем пропущенном голе. Обычно когда счет становится 3:0 – игра заканчивается. Здесь можно искать позитив в том, что ребята хотели изменить ситуацию, и они ее изменили. Где-то не повезло, где-то агрессии в штрафной… Было два момента, во время которых мяч прилетал в точку, о которой мы всегда говорим. Мы предупреждали наших игроков группы атаки: не будете агрессивными – на следующий матч выйдет другой. Это мы и будем придерживаться, чтобы наши игроки группы атаки закрывали те точки, о которых мы договариваемся. Искренне считаю, что мы должны были забивать третий гол, мы на него наиграли за счет нашего желания и бескомпромиссности. Это важно, думаю, для тех людей, которые были сегодня на стадионе. Особенно для тех, кто приехал сегодня из Львова поддержать нас. Поэтому, думаю, нам чуть-чуть не хватило, чтобы перевернуть матч полностью.

– Почему вместо защитника Павла Полегенько появился Фабиано, а Ян Костенко пошел на его позицию?

– Требовалась атака, нужно было менять доминацию Гуцуляка. В принципе мы давно планировали Яна наигрывать на этой позиции. Я считаю, что это самая оптимальная для него позиция на футбольном поле. Я считаю, что он может являться качественным крайним защитником. Он имеет для этого все данные. Проблема Яна, как атакующего игрока, заключается в том, что у него недостаточно желания забивать голы. Но имеет для этого достаточно хороших качеств. Поэтому будем думать, как правильно его использовать, все будет становиться на свои места. У нас очень много молодых игроков и это можно говорить о любом. О группе атаки особенно. Значительное количество игроков у нас очень юное. Нужно воспринимать их промахи, упущения, провалы как должное. Если мы хотим, чтобы они выросли у качественных игроков.

По теме:
Юный голкипер Оболони попал в шорт-лист Металлиста 1925, Динамо и Полесья
Костюк и Шандрук объявили стартовые составы на матч УПЛ Динамо – Верес
СК Полтава – Рух – 1:2. Дубль Фаала. Видео голов и обзор
Владислав Лупашко Карпаты Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Полесье Житомир Карпаты - Полесье пресс-конференция
Олег Вахоцкий Источник: ФК Карпаты Львов
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 14 декабря 2025, 10:15 13
Динамо – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Динамо – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

«Красно-черные» киевлян еще не обыгрывали

Падение продолжается. Эюпспор и Степаненко потерпели разгромное поражение
Футбол | 14 декабря 2025, 12:53 0
Падение продолжается. Эюпспор и Степаненко потерпели разгромное поражение
Падение продолжается. Эюпспор и Степаненко потерпели разгромное поражение

Лидер турнирной таблицы «Галатасарай» разобрался на выезде с «Антальяспором»

Анонс 16-го тура АПЛ: Ириски для Марески и что покажет Ливерпуль?
Футбол | 13.12.2025, 15:05
Анонс 16-го тура АПЛ: Ириски для Марески и что покажет Ливерпуль?
Анонс 16-го тура АПЛ: Ириски для Марески и что покажет Ливерпуль?
ПСЖ провел горячий матч. Гол динамовца, Забарный и Сафонов сыграли в старте
Футбол | 13.12.2025, 22:06
ПСЖ провел горячий матч. Гол динамовца, Забарный и Сафонов сыграли в старте
ПСЖ провел горячий матч. Гол динамовца, Забарный и Сафонов сыграли в старте
Гассиев отреагировал на вопрос о потенциальном поединке с Усиком
Бокс | 14.12.2025, 08:22
Гассиев отреагировал на вопрос о потенциальном поединке с Усиком
Гассиев отреагировал на вопрос о потенциальном поединке с Усиком
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Тренер Жироны: «Он прямо сказал, что не хочет быть здесь и играть за нас»
Тренер Жироны: «Он прямо сказал, что не хочет быть здесь и играть за нас»
13.12.2025, 06:42 1
Футбол
Луис ЭНРИКЕ: «Люблю его. На мой взгляд, это лучший вратарь в чемпионате»
Луис ЭНРИКЕ: «Люблю его. На мой взгляд, это лучший вратарь в чемпионате»
12.12.2025, 11:17
Футбол
Дубль Цыганкова, он герой. Жирона сенсационно выиграла на выезде
Дубль Цыганкова, он герой. Жирона сенсационно выиграла на выезде
12.12.2025, 23:53 26
Футбол
На Довбика появился сенсационный претендент, и Рома готова его продать
На Довбика появился сенсационный претендент, и Рома готова его продать
13.12.2025, 07:52 7
Футбол
Мудрик получил сенсационный вариант трансфера от известного клуба
Мудрик получил сенсационный вариант трансфера от известного клуба
12.12.2025, 08:52 16
Футбол
9 шайб и овертайм. Сборная Украины сыграла с Румынией
9 шайб и овертайм. Сборная Украины сыграла с Румынией
13.12.2025, 22:05
Хоккей
Ярмоленко встретился во Флоренции с бывшим футболистом Шахтера
Ярмоленко встретился во Флоренции с бывшим футболистом Шахтера
12.12.2025, 12:37 3
Футбол
В команде Усика категорически отказались от безумного боя
В команде Усика категорически отказались от безумного боя
13.12.2025, 09:12 7
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем