Энрике сообщил плохие новости для Сафонова после матча Лиги чемпионов

Главный тренер французского ПСЖ Луис Энрике заявил, что основной голкипер парижского клуба Люка Шевалье восстановился от повреждения и вернулся в общую группу перед матчем Лиги 1.

«Он вернулся к нам, сегодня тренировался в обычном режиме. Мы смогли увидеть Матвея Сафонова в работе, и он показал хорошие качества. А также свой профессионализм. Я рад видеть, что все готовы проявить себя, если это потребуется», – сказал коуч.

Матвей Сафонов провел два матча по ПСЖ в нынешнем сезоне. Голкипер сыграл против Ренна (5:0) и Атлетика из Бильбао (0:0), где на поле выходил и украинский защитник Илья Забарный.