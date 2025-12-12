Энрике сообщил плохие новости для Сафонова после матча Лиги чемпионов
Люка Шевалье восстановился от повреждения
Главный тренер французского ПСЖ Луис Энрике заявил, что основной голкипер парижского клуба Люка Шевалье восстановился от повреждения и вернулся в общую группу перед матчем Лиги 1.
«Он вернулся к нам, сегодня тренировался в обычном режиме. Мы смогли увидеть Матвея Сафонова в работе, и он показал хорошие качества. А также свой профессионализм. Я рад видеть, что все готовы проявить себя, если это потребуется», – сказал коуч.
Матвей Сафонов провел два матча по ПСЖ в нынешнем сезоне. Голкипер сыграл против Ренна (5:0) и Атлетика из Бильбао (0:0), где на поле выходил и украинский защитник Илья Забарный.
