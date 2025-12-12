Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Энрике сообщил плохие новости для Сафонова после матча Лиги чемпионов
Франция
12 декабря 2025, 17:18 |
Энрике сообщил плохие новости для Сафонова после матча Лиги чемпионов

Люка Шевалье восстановился от повреждения

Энрике сообщил плохие новости для Сафонова после матча Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

Главный тренер французского ПСЖ Луис Энрике заявил, что основной голкипер парижского клуба Люка Шевалье восстановился от повреждения и вернулся в общую группу перед матчем Лиги 1.

«Он вернулся к нам, сегодня тренировался в обычном режиме. Мы смогли увидеть Матвея Сафонова в работе, и он показал хорошие качества. А также свой профессионализм. Я рад видеть, что все готовы проявить себя, если это потребуется», – сказал коуч.

Матвей Сафонов провел два матча по ПСЖ в нынешнем сезоне. Голкипер сыграл против Ренна (5:0) и Атлетика из Бильбао (0:0), где на поле выходил и украинский защитник Илья Забарный.

Луис Энрике Матвей Сафонов ПСЖ Люка Шевалье чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция)
Олег Вахоцкий Источник: ФК ПСЖ
