12 декабря 2025, 15:26 |
Почему Мбаппе и ПСЖ требуют друг от друга сотни миллионов евро?

Почему Мбаппе и ПСЖ требуют друг от друга сотни миллионов евро?
The Athletic. Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе провел семь лет в «Пари Сен-Жермен», выиграв шесть титулов Лиги 1 и установив клубный рекорд – 256 голов. Однако отношения между звездным форвардом и ПСЖ закончились масштабным юридическим конфликтом.

17 ноября стороны предстали перед трудовым судом в Париже из-за спора о невыплаченных зарплатах и бонусах. Юристы Мбаппе требуют от ПСЖ €263 млн, в то время как клуб подал встречный иск на сумму около €440 млн, заявляя о финансовом ущербе и нарушении контрактных обязательств игроком. Решение ожидается 16 декабря.

Корни конфликта уходят в лето 2023 года, когда Мбаппе уведомил клуб о нежелании продлевать контракт до 2025 года. ПСЖ утверждает, что игрок сделал это с опозданием и тем самым лишил клуб возможности продать его за крупную сумму. В ответ представители Мбаппе настаивают, что никакого юридически оформленного соглашения об отказе от бонусов не существовало.

Летом 2023 года Мбаппе был отстранен от команды, выставлен на трансфер и пропустил предсезонный тур, но позже вернулся в состав. ПСЖ заявляет, что в августе стороны достигли устной договоренности: либо продление контракта, либо финансовая компенсация клубу в случае ухода свободным агентом. Юристы Мбаппе называют эту версию «выдумкой» и подчеркивают, что без письменного соглашения она не имеет юридической силы.

В мае 2024 года Мбаппе подтвердил уход из ПСЖ на правах свободного агента и позже перешел в «Реал Мадрид». Клуб, в свою очередь, приостановил выплаты бонусов и части зарплаты, что и стало основой судебного иска.

По версии команды Мбаппе, игроку задолжали около €60 млн брутто за последние месяцы контракта. ПСЖ отвергает обвинения в давлении и настаивает на том, что сам понес серьезный финансовый ущерб.

Дополнительно конфликт рассматривается и в рамках французских футбольных инстанций, однако дело в итоге передано в гражданский суд. Предварительные слушания по сопутствующему процессу назначены на февраль 2026 года.

Таким образом, юридическая война между Мбаппе и ПСЖ далека от завершения и может затянуться еще на несколько лет.

По материалам издания The Athletic

Максим Лапченко Источник: The Athletic
