Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
12 декабря 2025, 16:11
0

Александр АНТОНЕНКО: «Больше всего нам сейчас не хватает забитого мяча»

Наставник «Оболони» поделился ожиданиями от матча с «Металлистом 1925»

Александр АНТОНЕНКО: «Больше всего нам сейчас не хватает забитого мяча»
ФК Оболонь. Александр Антоненко

В пятницу, 12 декабря, в Киеве состоится матч 16-го тура УПЛ. «Оболонь» на своем поле сыграет с «Металлистом 1925». Главный тренер «Оболони» Александр Антоненко рассказал о настроении в команде перед последним матчем календарного года.

– Как оцениваете соперника?

– Металлист 1925 – сильная команда. В Кубке мы играли экспериментальным составом, давали шанс тем, кто имел меньше игровой практики в чемпионате. Если брать матч первого круга, то там мы пытались играть так, как планировали, контролировать темп и давать сопернику поменьше шансов. Что будет в пятницу – увидим. Мы постоянно работаем над прогрессом: и в качестве игры и в результатах. Больше всего нам сейчас не хватает забитого мяча. Над этим работаем и будем работать еще больше.

– Насколько серьезно сказывается отсутствие голов?

– Очень. Моменты создаем, но конечной остроты и точности не хватает. Это то, что влияет на результат больше всего. Нам нужен гол, нужно чувство уверенности впереди. Мы это понимаем и на тренировках много внимания уделяем именно завершению.

– Каждый матч на «Оболонь-Арене» вы называете особенным. Имеет ли значение, дома игра или на выезде?

– Для нас каждая игра важна. И дома, и на выезде мы пытаемся показывать футбол, который хотим видеть в будущем. Конечно, домашняя арена – это наши болельщики, это эмоции, это поддержка. Но мы готовимся все равно серьезно к любому матчу, независимо от места проведения.

– После этого поединка команда уходит в отпуск. Какое сейчас настроение в коллективе?

— Честно говоря, неважно, это первый матч, предпоследний или завершающий. Мы на каждую игру выходим с одинаковым желанием показать максимум того, на что способны, и играть так, как позволяет соперник и как мы позволяем сопернику. Настроение рабочее, ребята выложились, но, конечно, результат всегда оставляет эмоциональный след. Впереди отпуск – ребятам нужно восстановиться, перезагрузиться и вернуться свежими.

Сергей Турчак Источник: ФК Оболонь
