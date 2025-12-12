Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  4. Лидер ЛНЗ больше не сыграет за клуб. КДК УАФ озвучил жесткое решение
Украина. Премьер лига
Лидер ЛНЗ больше не сыграет за клуб. КДК УАФ озвучил жесткое решение

Проспер Оба пропустит матч 16 тура УПЛ

Лидер ЛНЗ больше не сыграет за клуб. КДК УАФ озвучил жесткое решение
ФК ЛНЗ. Проспер Оба

Лидер черкасского ЛНЗ Проспер Оба пропустит матч против луганской Зари в 16 туре Украинской Премьер-лиги. Такое решение принял КДК УАФ.

«Рассмотрев материалы о возможном нарушении Кодекса этики и честной игры УАФ футболистом ФК ЛНЗ (Черкассы) Оба Проспером во время матча 11-го тура VBET Украинской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 2025 года, отстранил футболиста ФК ЛНЗ (Черкассы) Оба Проспера от участия в соревнованиях на 3 (три) матча (за использование непристойных, оскорбительных жестов, из которых на один матч условно с испытательным сроком один год), говорится.

Матч 11 тура УПЛ завершился минимальной победой львовских Карпат (1:0) и дракой команд, спровоцированной действиями львовских футболистов. После игры коуч ЛНЗ Виталий Пономарев подверг критике игроков львовского клуба.

Таким образом, Проспер пропустит последний матч ЛНЗ в этом календарном году против луганской «Зари», а в зимнее трансферное окно оформит переход в донецкий «Шахтер».

В сезоне 2025/26 Проспер Оба провел 17 матчей на клубном уровне, отличившись 8 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро.

Проспер Оба ЛНЗ Черкассы КДК УАФ Украинская Премьер-лига ЛНЗ - Карпаты чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Vit Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
Зростають шанси для луганців, щоб відібрати очки в черкасців! 😊
