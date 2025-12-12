Лидер ЛНЗ больше не сыграет за клуб. КДК УАФ озвучил жесткое решение

Лидер черкасского ЛНЗ Проспер Оба пропустит матч против луганской Зари в 16 туре Украинской Премьер-лиги. Такое решение принял КДК УАФ.

«Рассмотрев материалы о возможном нарушении Кодекса этики и честной игры УАФ футболистом ФК ЛНЗ (Черкассы) Оба Проспером во время матча 11-го тура VBET Украинской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 2025 года, отстранил футболиста ФК ЛНЗ (Черкассы) Оба Проспера от участия в соревнованиях на 3 (три) матча (за использование непристойных, оскорбительных жестов, из которых на один матч условно с испытательным сроком один год), говорится.

Матч 11 тура УПЛ завершился минимальной победой львовских Карпат (1:0) и дракой команд, спровоцированной действиями львовских футболистов. После игры коуч ЛНЗ Виталий Пономарев подверг критике игроков львовского клуба.

Таким образом, Проспер пропустит последний матч ЛНЗ в этом календарном году против луганской «Зари», а в зимнее трансферное окно оформит переход в донецкий «Шахтер».

В сезоне 2025/26 Проспер Оба провел 17 матчей на клубном уровне, отличившись 8 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро.