Испания
12 декабря 2025, 15:25
Реал Сосьедад – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 12 декабря и начнется в 21:30 по Киеву

Реал Сосьедад – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
12 декабря на Реале Арена пройдет матч 16-го тура Примеры Испании, в котором Реал Сосьедад встретится с Жироной.

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Реал Сосьедад

Команда в начале этого десятилетия выдала отличный отрезок. И это было заслугой, прежде всего, Альгуасиля, ранее малоизвестного специалиста, что долго трудился в структуре проекта из Сан-Себастьяна. А в итоге добыл первый кубок с 80-х годов прошлого века, и сыграл в плей-офф Лиги чемпионов. Но уже в позапрошлом сезоне был спад в Примере, который еще больше усилился в 2024/2025, что закончился одиннадцатым местом - и прощанием с Иманолем.

С лета на пост подняли, опят-таки из собственного дубля, Серхио Франсиско. Он достаточно тяжело начинал в новом амплуа, с одной победы при пяти поражениях в девяти первых турах Ла Лиги. Потом, казалось бы, наконец-то прибавили, взяв десять очков за четыре поединка, но сейчас тоже выигрывает в кубке. При этом в крайних поединках чемпионата уступили не только сильному Вильярреалу, но и Алавесу.

Жирона

Клуб в позапрошлом сезоне стал главной сенсацией чуть ли не всего европейского футбола, с третьим итоговым место в Примере. Но в 2024/2025 было плохо все - и провальный дебют в Лиге чемпионов, и поражение в Копе дель Рей полулюбителям, и минимальный отрыв в испанском первенстве от вылетевшего Леганеса.

Сейчас уже тоже жиронцы вылетели из кубка. Но им явно не до борьбы там - нужно сражаться за выживание в Ла Лиге. Там начинали с поражений, но, в том числе за счет голов новичка, Ваната, и активности набравшего к концу осени форму Цыганкова, удалось показать, что есть все шансы как минимум повторить результаты 2024/2025. Но, конечно, хочется брать очки, в том числе и в субботу.

Статистика личных встреч

Всего провели четырнадцать очных поединков, и каталонцы выиграли только однажды. У их соперника из Сан-Себастьяна было уже пять побед, в том числе в обоих поединках прошлого сезона.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом хозяев. Но они все еще нестабильны, а гости будут отчаянно цепляться за очки. Ставим на оба забьют (коэффициент - 1,76).

Реал Сосьедад
12 декабря 2025 -
22:00
Жирона
