В пятницу, 12 декабря, Александрия на домашнем стадионе принимает Кудровку в матче 16-го тура Украинской Премьер-лиги, который станет последним для обеих команд в 2025 году.

Подопечные Кирилла Нестеренко шокировали гостей на первой минуте игры. Первая же атака в исполнении хозяев завершается забитым мячом! Царя на левом фланге отдал пас пяткой на набегающего Огаркова, он сделал навес на дальнюю стойку, где Жота головой замкнул передачу.

В нынешнем сезоне Александрия занимает 15-ю строчку турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 10 турнирных баллов после 15 сыгранных матчей. Кудровка находится на 13 строчке с 14 баллами.

Александрия – Кудровка. Видео голов и обзор (обновляется)

Гол. 1:0, Жота.