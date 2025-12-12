Александрия – Кудровка. Видео голов и обзор (обновляется)

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
12 декабря 2025, 16:19 |
Команды играют матч 16 тура УПЛ

ФК Александрия.

В пятницу, 12 декабря, Александрия на домашнем стадионе принимает Кудровку в матче 16-го тура Украинской Премьер-лиги, который станет последним для обеих команд в 2025 году.

Подопечные Кирилла Нестеренко шокировали гостей на первой минуте игры. Первая же атака в исполнении хозяев завершается забитым мячом! Царя на левом фланге отдал пас пяткой на набегающего Огаркова, он сделал навес на дальнюю стойку, где Жота головой замкнул передачу.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

В нынешнем сезоне Александрия занимает 15-ю строчку турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 10 турнирных баллов после 15 сыгранных матчей. Кудровка находится на 13 строчке с 14 баллами.

Гол. 1:0, Жота.

По теме:
Александр АНТОНЕНКО: «Больше всего нам сейчас не хватает забитого мяча»
Александрия и Кудровка не могут начать матч УПЛ. Известна причина
Суркис обратился к Металлисту: «Надеюсь, что пути наших команд пересекутся»
чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Кудровка Александрия - Кудровка видео голов и обзор
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
