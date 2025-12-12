Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  4. ВИДЕО. Невероятный гол. Судаков получил награду в чемпионате Португалии
Португалия
ВИДЕО. Невероятный гол. Судаков получил награду в чемпионате Португалии

Украинец невероятным ударом поразил ворота Каза Пии

ВИДЕО. Невероятный гол. Судаков получил награду в чемпионате Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Результативный удар украинского полузащитника Бенфики Георгия Судакова в матче против Каза Пии признан лучшим в чемпионате Португалии в ноябре.

После навеса в штрафную и скидки головой от Вангелиса Павлидиса Судаков слёта отправил мяч под дальнюю штангу, но «орлы» не смогли одержать победу в том поединке (2:2).

В нынешнем сезоне украинский полузащитник провел за Бенфику во всех турнирах 18 матчей, отличившись четырьмя голами и двумя результативными передачами.

Георгий Судаков Бенфика Каза Пия чемпионат Португалии по футболу
