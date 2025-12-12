Суркис обратился к Металлисту: «Надеюсь, что пути наших команд пересекутся»

11 декабря исполнилось 100 лет со дня основания харьковского «Металлиста» – клуба, который имеет особое место в истории украинского футбола и является одним из самых успешных клубов независимой Украины.

С выдающейся датой харьковский клуб и его болельщиков поздравил президент ФК «Динамо» (Киев) Игорь Суркис:

«От имени футбольного клуба «Динамо» (Киев) и лично себя поздравляю футбольный клуб «Металлист» со 100-летием!

За свою столетнюю историю «Металлист» закрепил свой статус как одного из самых известных и успешных украинских клубов, который является грозной силой. Также «Металлист» с большим успехом защищал престиж Украины на международной арене, одерживая славные победы над именитыми соперниками.

Для «Динамо» всегда было честью выходить на футбольное поле против «Металлиста». Искренне надеюсь, что в ближайшее время пути наших команд снова пересекутся и будет написана новая величественная страница в истории украинского футбола.

Желаю «Металлисту» процветания, побед и новых свершений. И самое главное – желаю мирного неба над головой и окончания страшной войны против российских захватчиков, чтобы «Металлист» смог вернуться в родной Харьков и радовать своих поклонников победами.

С уважением президент ФК «Динамо» (Киев) Игорь Суркис».