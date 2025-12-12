Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Суркис обратился к Металлисту: «Надеюсь, что пути наших команд пересекутся»
Украина. Премьер лига
12 декабря 2025, 15:21 |
613
4

Суркис обратился к Металлисту: «Надеюсь, что пути наших команд пересекутся»

11 декабря исполнилось 100 лет со дня основания харьковского клуба

12 декабря 2025, 15:21 |
613
4 Comments
Суркис обратился к Металлисту: «Надеюсь, что пути наших команд пересекутся»
ФК Динамо Киев. Игорь Суркис

11 декабря исполнилось 100 лет со дня основания харьковского «Металлиста» – клуба, который имеет особое место в истории украинского футбола и является одним из самых успешных клубов независимой Украины.

С выдающейся датой харьковский клуб и его болельщиков поздравил президент ФК «Динамо» (Киев) Игорь Суркис:

«От имени футбольного клуба «Динамо» (Киев) и лично себя поздравляю футбольный клуб «Металлист» со 100-летием!

За свою столетнюю историю «Металлист» закрепил свой статус как одного из самых известных и успешных украинских клубов, который является грозной силой. Также «Металлист» с большим успехом защищал престиж Украины на международной арене, одерживая славные победы над именитыми соперниками.

Для «Динамо» всегда было честью выходить на футбольное поле против «Металлиста». Искренне надеюсь, что в ближайшее время пути наших команд снова пересекутся и будет написана новая величественная страница в истории украинского футбола.

Желаю «Металлисту» процветания, побед и новых свершений. И самое главное – желаю мирного неба над головой и окончания страшной войны против российских захватчиков, чтобы «Металлист» смог вернуться в родной Харьков и радовать своих поклонников победами.

С уважением президент ФК «Динамо» (Киев) Игорь Суркис».

По теме:
Александрия и Кудровка не могут начать матч УПЛ. Известная причина
Экс-игрок сборной Украины: «Для футбола Костюка Динамо нужны другие игроки»
Сотрудничество Ужгорода и ЮКСА: Ардельянов работает в двух клубах
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Первая лига Украины Динамо Киев Металлист Харьков Игорь Суркис
Николай Тытюк Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Вернидуб признался, почему не возглавил Динамо, когда ушел Шовковский
Футбол | 12 декабря 2025, 07:09 5
Вернидуб признался, почему не возглавил Динамо, когда ушел Шовковский
Вернидуб признался, почему не возглавил Динамо, когда ушел Шовковский

Тренер возглавил «Нефтчи»

УАФ жестко наказала Ротаня. Длительная дисквалификация и рекордный штраф
Футбол | 11 декабря 2025, 17:41 16
УАФ жестко наказала Ротаня. Длительная дисквалификация и рекордный штраф
УАФ жестко наказала Ротаня. Длительная дисквалификация и рекордный штраф

Тренер «Полесья» получил удаление в матче против «Руха»

Унион Берлин – РБ Лейпциг. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Футбол | 12.12.2025, 15:18
Унион Берлин – РБ Лейпциг. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Унион Берлин – РБ Лейпциг. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Фиорентина – Динамо – 2:1. Шедевр в ворота Де Хеа. Видеообзор матча
Футбол | 12.12.2025, 00:22
Фиорентина – Динамо – 2:1. Шедевр в ворота Де Хеа. Видеообзор матча
Фиорентина – Динамо – 2:1. Шедевр в ворота Де Хеа. Видеообзор матча
В Италии раскритиковали футболиста Динамо после матча с Фиорентиной
Футбол | 12.12.2025, 07:44
В Италии раскритиковали футболиста Динамо после матча с Фиорентиной
В Италии раскритиковали футболиста Динамо после матча с Фиорентиной
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Dynamo1927
Главное им во вторую Лигу не вылететь 🤣
Ответить
0
Показать Скрыть 2 ответа
Xvalenok03
Ответить
-1
Популярные новости
Португальский тренер – о Трубине: «Он – самый слабый игрок Бенфики»
Португальский тренер – о Трубине: «Он – самый слабый игрок Бенфики»
11.12.2025, 14:53 10
Футбол
Реал принял решение по Алонсо после поражения от Ман Сити
Реал принял решение по Алонсо после поражения от Ман Сити
11.12.2025, 15:58
Футбол
Усик считает, что один из крупнейших боев в боксе завершится за один раунд
Усик считает, что один из крупнейших боев в боксе завершится за один раунд
10.12.2025, 09:26 1
Бокс
Легенда бокса: «Он может положить Усика в первом раунде. Украинец упадет»
Легенда бокса: «Он может положить Усика в первом раунде. Украинец упадет»
11.12.2025, 07:54 8
Бокс
Сыграли на результат. Динамо U-19 преодолело Путь чемпионов ЮЛ УЕФА
Сыграли на результат. Динамо U-19 преодолело Путь чемпионов ЮЛ УЕФА
10.12.2025, 23:00 14
Футбол
Йожеф Сабо спрогнозировал итог матча Фиорентина – Динамо
Йожеф Сабо спрогнозировал итог матча Фиорентина – Динамо
11.12.2025, 07:31 38
Футбол
Таблица Лиги конференций. Шахтер идет вторым, Динамо выбыло из еврокубков
Таблица Лиги конференций. Шахтер идет вторым, Динамо выбыло из еврокубков
12.12.2025, 06:23 44
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем