Украинские и итальянские клубы 90-й раз встретились в еврокубках

Матч «Динамо» с «Фиорентиной» (1:2) стал 90-м в еврокубковых баталиях украинских и итальянских команд. 46 раз наши клубы встречались с коллективами из Италии в Лиге (Кубке) чемпионов, 37 – в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 5 – в Лиге конференций и 2 – в Кубке кубков. В этих играх украинцы одержали 15 побед, 19 встреч завершили вничью, 56 проиграли, в том числе 30 – в гостях, 64 мяча забили, 167 пропустили.

К слову, итальянцы продлили свою победную серию в поединках с украинцами до 6 матчей (мячи 15-3), а беспроигрышную – до 19 (+15=4). В свою очередь «Динамо», которое 6-й раз подряд проиграло командам из Италии (мячи 1-13), не может отпраздновать викторию во встречах с итальянцами 15 игр кряду (=4-11).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные матчи украинских клубов с командами из Италии

Матч Дата Ранг Стадия Клуб Соперник Счет 1-й 12.11.1969 КЧ 1/8 Динамо Фиорентина 1:2 (д) 10-й 06.11.1997 КК 1/16 Шахтер Виченца 1:2 (г) 20-й 27.09.2001 КУ 1/64 Днепр Фиорентина 1:2 (г) 30-й 30.09.2004 КУ Р1 Металлург Д Лацио 0:3 (г) 40-й 27.11.2007 ЛЧ ГТ Динамо Рома 1:4 (д) 50-й 25.10.2012 ЛЕ ГТ Днепр Наполи 3:1 (д) 60-й 14.05.2015 ЛЕ 1/2 Днепр Наполи 1:0 (д) 70-й 15.03.2018 ЛЕ 1/8 Динамо Лацио 0:2 (д) 80-й 28.09.2021 ЛЧ ГТ Шахтер Интер 0:0 (д) 90-й 11.12.2025 ЛК ОТ Динамо Фиорентина 1:2 (г)

КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; ГТ - групповой турнир; ОТ - основной турнир; Р1 - первый раунд.