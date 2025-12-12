Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Украинские и итальянские клубы 90-й раз встретились в еврокубках
Лига конференций
12 декабря 2025, 13:07 | Обновлено 12 декабря 2025, 13:13
Украинские и итальянские клубы 90-й раз встретились в еврокубках

Наши команды потерпели 30-е поражение в гостях у итальянцев

Украинские и итальянские клубы 90-й раз встретились в еврокубках
Getty Images/Global Images Ukraine

Матч «Динамо» с «Фиорентиной» (1:2) стал 90-м в еврокубковых баталиях украинских и итальянских команд. 46 раз наши клубы встречались с коллективами из Италии в Лиге (Кубке) чемпионов, 37 – в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 5 – в Лиге конференций и 2 – в Кубке кубков. В этих играх украинцы одержали 15 побед, 19 встреч завершили вничью, 56 проиграли, в том числе 30 – в гостях, 64 мяча забили, 167 пропустили.

К слову, итальянцы продлили свою победную серию в поединках с украинцами до 6 матчей (мячи 15-3), а беспроигрышную – до 19 (+15=4). В свою очередь «Динамо», которое 6-й раз подряд проиграло командам из Италии (мячи 1-13), не может отпраздновать викторию во встречах с итальянцами 15 игр кряду (=4-11).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные матчи украинских клубов с командами из Италии

Матч

Дата

Ранг

Стадия

Клуб

Соперник

Счет

1-й

12.11.1969

КЧ

1/8

Динамо

Фиорентина

1:2 (д)

10-й

06.11.1997

КК

1/16

Шахтер

Виченца

1:2 (г)

20-й

27.09.2001

КУ

1/64

Днепр

Фиорентина

1:2 (г)

30-й

30.09.2004

КУ

Р1

Металлург Д

Лацио

0:3 (г)

40-й

27.11.2007

ЛЧ

ГТ

Динамо

Рома

1:4 (д)

50-й

25.10.2012

ЛЕ

ГТ

Днепр

Наполи

3:1 (д)

60-й

14.05.2015

ЛЕ

1/2

Днепр

Наполи

1:0 (д)

70-й

15.03.2018

ЛЕ

1/8

Динамо

Лацио

0:2 (д)

80-й

28.09.2021

ЛЧ

ГТ

Шахтер

Интер

0:0 (д)

90-й

11.12.2025

ЛК

ОТ

Динамо

Фиорентина

1:2 (г)

КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; ГТ - групповой турнир; ОТ - основной турнир; Р1 - первый раунд.

Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
