Украинские и итальянские клубы 90-й раз встретились в еврокубках
Наши команды потерпели 30-е поражение в гостях у итальянцев
Матч «Динамо» с «Фиорентиной» (1:2) стал 90-м в еврокубковых баталиях украинских и итальянских команд. 46 раз наши клубы встречались с коллективами из Италии в Лиге (Кубке) чемпионов, 37 – в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 5 – в Лиге конференций и 2 – в Кубке кубков. В этих играх украинцы одержали 15 побед, 19 встреч завершили вничью, 56 проиграли, в том числе 30 – в гостях, 64 мяча забили, 167 пропустили.
К слову, итальянцы продлили свою победную серию в поединках с украинцами до 6 матчей (мячи 15-3), а беспроигрышную – до 19 (+15=4). В свою очередь «Динамо», которое 6-й раз подряд проиграло командам из Италии (мячи 1-13), не может отпраздновать викторию во встречах с итальянцами 15 игр кряду (=4-11).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные матчи украинских клубов с командами из Италии
|
Матч
|
Дата
|
Ранг
|
Стадия
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет
|
1-й
|
12.11.1969
|
КЧ
|
1/8
|
Динамо
|
Фиорентина
|
1:2 (д)
|
10-й
|
06.11.1997
|
КК
|
1/16
|
Шахтер
|
Виченца
|
1:2 (г)
|
20-й
|
27.09.2001
|
КУ
|
1/64
|
Днепр
|
Фиорентина
|
1:2 (г)
|
30-й
|
30.09.2004
|
КУ
|
Р1
|
Металлург Д
|
Лацио
|
0:3 (г)
|
40-й
|
27.11.2007
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Динамо
|
Рома
|
1:4 (д)
|
50-й
|
25.10.2012
|
ЛЕ
|
ГТ
|
Днепр
|
Наполи
|
3:1 (д)
|
60-й
|
14.05.2015
|
ЛЕ
|
1/2
|
Днепр
|
Наполи
|
1:0 (д)
|
70-й
|
15.03.2018
|
ЛЕ
|
1/8
|
Динамо
|
Лацио
|
0:2 (д)
|
80-й
|
28.09.2021
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Шахтер
|
Интер
|
0:0 (д)
|
90-й
|
11.12.2025
|
ЛК
|
ОТ
|
Динамо
|
Фиорентина
|
1:2 (г)
КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; ГТ - групповой турнир; ОТ - основной турнир; Р1 - первый раунд.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Горняки переиграли Хамрун Спартанс и набрали 12 очков из 15 возможных
Издание Tuttomercatoweb считает защитника Алиу Тиаре главным антигероем встречи