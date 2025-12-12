Было три страны. На проведении матча со Швецией в Испании настоял Ребров

Как стало известно Sport.ua, на проведение номинально домашнего для сборной Украины полуфинального поединка плей-офф квалификации ЧМ-2026 по футболу против команды Швеции претендовали города Испании, Германии и Австрии. Последнее слово в этом вопросе было за главным тренером украинцев Сергеем Ребровым, который в итоге остановил свой выбор на испанской Валенсии.

По имеющимся данным, матч пройдет 26 марта не на главной спортивной арене города – «Месталье», трибуны которой рассчитаны примерно на 50 тысяч мест, а на «Эстадио Сьютат де Валенсия» по двум причинам. Есть основания надеяться, что подавляющее большинство из 26 354 мест будет заполнено украинскими болельщиками, а Сергей Ребров и его подопечные очень рассчитывают на поддержку «двенадцатого игрока». Не стоит забывать и о финансовом аспекте: аренда «Эстадио Сьютат де Валенсия» стоит значительно меньше, чем «Месталье».

Напомним, что победитель полуфинала Украина – Швеция встретится 31 марта с победителем другой пары Польша – Албания.

Ранее УАФ официально сообщила, что потенциальные два матча плей-офф отбора ЧМ-2026 сборная Украины проведет в испанском городе Валенсия.