Нестеренко vs Баранов. Составы на матч Александрия – Кудровка в УПЛ

Александрия на домашнем стадионе будет принимать Кудровку, для которой нынешний сезон является дебютным в Украинской премьер-лиге. Этот матч состоится в рамках 16-го тура УПЛ.

Кирилл Нестеренко и Василий Баранов определились со стартовыми составами своих команд на предстоящий поединок. Обе команды проведут последний матч в 2025 году в боевых составах.

Матч Александрия – Кудровка запланирован на пятницу, 12 декабря. Стартовый свисток раздастся в 15:30 по киевскому времени.

В нынешнем сезоне Александрия занимает 15-ю строчку турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 10 турнирных баллов после 15 сыгранных матчей. Кудровка находится на 13 строчке с 14 баллами.