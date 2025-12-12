Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Нестеренко vs Баранов. Составы на матч Александрия – Кудровка в УПЛ
Украина. Премьер лига
12 декабря 2025, 14:51 |
169
0

Нестеренко vs Баранов. Составы на матч Александрия – Кудровка в УПЛ

Команды сыграют матч 16 тура УПЛ

12 декабря 2025, 14:51 |
169
0
Нестеренко vs Баранов. Составы на матч Александрия – Кудровка в УПЛ
Коллаж Sport.ua

Александрия на домашнем стадионе будет принимать Кудровку, для которой нынешний сезон является дебютным в Украинской премьер-лиге. Этот матч состоится в рамках 16-го тура УПЛ.

Кирилл Нестеренко и Василий Баранов определились со стартовыми составами своих команд на предстоящий поединок. Обе команды проведут последний матч в 2025 году в боевых составах.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч Александрия – Кудровка запланирован на пятницу, 12 декабря. Стартовый свисток раздастся в 15:30 по киевскому времени.

В нынешнем сезоне Александрия занимает 15-ю строчку турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 10 турнирных баллов после 15 сыгранных матчей. Кудровка находится на 13 строчке с 14 баллами.

По теме:
Александрия и Кудровка не могут начать матч УПЛ. Известна причина
Суркис обратился к Металлисту: «Надеюсь, что пути наших команд пересекутся»
Сотрудничество Ужгорода и ЮКСА: Ардельянов работает в двух клубах
Василий Баранов Кирилл Нестеренко стартовые составы чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Кудровка Александрия - Кудровка
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Италии раскритиковали футболиста Динамо после матча с Фиорентиной
Футбол | 12 декабря 2025, 07:44 7
В Италии раскритиковали футболиста Динамо после матча с Фиорентиной
В Италии раскритиковали футболиста Динамо после матча с Фиорентиной

Издание Tuttomercatoweb считает защитника Алиу Тиаре главным антигероем встречи

Мирон МАРКЕВИЧ: «Эта команда – уровень Первой лиги Украины»
Футбол | 11 декабря 2025, 21:01 2
Мирон МАРКЕВИЧ: «Эта команда – уровень Первой лиги Украины»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Эта команда – уровень Первой лиги Украины»

Известный тренер – о матче «Хамрун Спартанс» – «Шахтер»

Унион Берлин – РБ Лейпциг. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Футбол | 12.12.2025, 15:18
Унион Берлин – РБ Лейпциг. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Унион Берлин – РБ Лейпциг. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
ВИДЕО. Вот что сделали игроки Динамо после досадного поражения от фиалок
Футбол | 12.12.2025, 08:26
ВИДЕО. Вот что сделали игроки Динамо после досадного поражения от фиалок
ВИДЕО. Вот что сделали игроки Динамо после досадного поражения от фиалок
Таблица коэффициентов. Украина сохранила 25-ю позицию, Шахтер взял бонусы
Футбол | 12.12.2025, 06:51
Таблица коэффициентов. Украина сохранила 25-ю позицию, Шахтер взял бонусы
Таблица коэффициентов. Украина сохранила 25-ю позицию, Шахтер взял бонусы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сухой матч Трубина, 76 минут Судакова. Бенфика победила Наполи в ЛЧ
Сухой матч Трубина, 76 минут Судакова. Бенфика победила Наполи в ЛЧ
11.12.2025, 00:01 3
Футбол
Усик отказался драться со звездным боксером. Бой, о котором мечтал Аль-Шейх
Усик отказался драться со звездным боксером. Бой, о котором мечтал Аль-Шейх
11.12.2025, 08:55
Бокс
Сыграли на результат. Динамо U-19 преодолело Путь чемпионов ЮЛ УЕФА
Сыграли на результат. Динамо U-19 преодолело Путь чемпионов ЮЛ УЕФА
10.12.2025, 23:00 14
Футбол
Иностранный коуч назвал условие для работы в Динамо. Суркис принял решение
Иностранный коуч назвал условие для работы в Динамо. Суркис принял решение
11.12.2025, 08:17 13
Футбол
Второй раз за год. Мудрик получил строгое наказание из-за нарушения закона
Второй раз за год. Мудрик получил строгое наказание из-за нарушения закона
10.12.2025, 10:27 98
Футбол
Легенда бокса: «Он может положить Усика в первом раунде. Украинец упадет»
Легенда бокса: «Он может положить Усика в первом раунде. Украинец упадет»
11.12.2025, 07:54 8
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Известно, где сборная Украины сыграет матчи плей-офф к ЧМ-2026
ОФИЦИАЛЬНО. Известно, где сборная Украины сыграет матчи плей-офф к ЧМ-2026
11.12.2025, 15:08 24
Футбол
У него серьезный потенциал, но он пижон. Сабо – об игроке Динамо
У него серьезный потенциал, но он пижон. Сабо – об игроке Динамо
10.12.2025, 14:33 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем