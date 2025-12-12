Реал и Барселона забьют. А Жирона? Прогнозы на 16 тур Ла Лиги

В топ-15 лучших защитников сезона Ла Лиги по удачным попыткам дриблинга целых 13 испанцев. Это много. Для сравнения: среди 15 лучших по этому аспекту нападающих аж 11 не имеют местного паспорта. Причины? Не будем сегодня их искать. Зато обратим внимание, что лидер этого топа защитников не испанец. Знакомьтесь: Андрей Рациу из «Райо Вальекано». Он румын, который обвёл оппонентов уже 27 раз, ближайший преследователь среди коллег по амплуа – 17. Преимущество огромное, поэтому такого защитника хочется использовать на поле выше: если он так хорошо продвигает мяч с позиции правого защитника, то насколько же полезным он может быть, если станет правым полузащитником! Ну, так на бумаге. В реальности Рациу вышел правым вингером один раз в сезоне – и получил в тот день самый низкий свой балл в сезоне, заработал желтую, имел 5 неудачных и 0 удачных попыток дриблинга, а команда проиграла. В некоторые дни иметь в своем составе лучшего в чемпионате – не привилегия, а проблема.

О проблемах и радостях команд Ла Лиги вы сможете прочитать ниже. Как всегда, подготовили прогнозы на все матчи уик-энда в Испании. Не только на «Реал» и «Барселону», но и даже на тот же «Райо».

12.12. Реал Сосьедад – Жирона, Обе забьют и ТМ4.5, кф. 2.28

В предыдущем туре «Сосьедад» не забил. Это с командой произошло впервые за 7 матчей Ла Лиги. На отрезке она еще и уступила только дважды, поэтому делаем легкий вывод: она в форме. Аж 3 из 4 своих побед в сезоне одержала в последние 2 месяца. Дома в Сан-Себастьяне забила в 6 из 7 матчей розыгрыша ЛЛ, поэтому не промолчит в игре против дырявой защиты «Жироны». Гости пропустили в 7 из 7 матчей сезона Примеры, которые провели вне родной арены, поэтому для них расклад прост: либо отличаются, либо уступают. Вот хороший момент вспомнить: «Сосьедад» на 9-матчевой серии с пропущенными в ЛЛ. В его ворота даже новички, включая «Овьедо», забивали... Короче, «Жирона» также должна. ТМ4.5 берем для повышения коэффициента: за 15 туров он в матчах наших команд подвел суммарно только 4 раза.

13.12. Атлетико – Валенсия, Тайм/матч, П1/П1, кф. 1.7

В течение нескольких лет «Валенсия», если руководство не сменится, вылетит из Ла Лиги. К этому идет. Некогда великий клуб каждый сезон выступает все хуже и хуже. Уже среди аутсайдеров. В футбол играет только дома, в гостях – 2 победы со старта прошлого сезона. А это уже выборка в 26 матчей... Короче, домашние матчи с «Валенсией» – одни из самых простых для команд Ла Лиги. «Реал» и «Барселона» уже сыграли свои в сезоне, общий счет поединков – 10:0. Пара грандов победила «летучих мышей» в 4 из 4 таймов. Чем «Атлетико» хуже? Возможно, менее стабилен, но на своем поле – точно топ. Здесь «матрасники» победили в 10 из 10 последних матчей, а в половине случаев сумели повести в счете еще до перерыва. В прошлом сезоне ставка в матче команд в Мадриде сыграла: 1:0 после 45 минут и 3:0 по итогам 90.

13.12. Мальорка – Эльче, Ф1(0), кф. 1.66

Можно бесконечно смотреть на 3 вещи: как горит огонь, как течет вода и как «Эльче» убивается о физически более сильных оппонентов на их аренах. Просто это уже было: команда приезжает играть в европейский футбол, а ее побеждают по правилам американского. «Эльче» уже слил на аренах «Алавеса» и «Хетафе» таким образом. Это 2 и 4 команды Ла Лиги по количеству выигранных верховых единоборств/матч. «Мальорка» – №3 в списке. В домашних матчах еще и топ-7 по желтым. Короче, снова что-то атлетичное. «Эльче» держит мяч на уровне с лучшими? Все, на этой неделе это не актуально. Надо биться-бороться, а новичок с игроками только-только из Сегунды так не умеет. Да и вообще: арена непростая. Здесь «Мальорка» 6 раз подряд не проиграла. На этом стадионе в розыгрыше 2025/26 победить сумела до сих пор только «Барселона».

13.12. Мальорка – Эльче, Угловые: ИТБ2(4.5), кф. 1.95

Результат результатом, а угловые – совсем другой вопрос. «Мальорка» в топ-2 команд, которые позволяют выполнять на свои ворота больше всего подач от флажка. Речь о показателе в 6.6 за матч в среднем! При этом она вне топ-10 клубов с наибольшим количеством пропущенных со стандартов. Высокая команда, которая не боится угловых. Хотите подавать? Да пожалуйста. «Эльче» будет много атаковать и упираться в средне-низкую линию защиты соперника – это хороший расклад для того, чтобы выполнить много корнеров. Конечно, новичку не хватает класса, чтобы стабильно добираться до ворот оппонентов, но в прошлом сезоне даже тройка команд, вылетевших из ЛЛ, исполнила против «Мальорки» аж 31 угловой за 6 матчей. То есть в среднем более 5 за поединок. Так какая разница, что там может «Эльче»? «Мальорка» диктует правила.

13.12. Барселона – Осасуна, П1+ТМ4.5, кф. 1.94

Авторы календаря издеваются над «Осасуной». И это, конечно, плохо, но для нас – отличная новость. Она уже сыграла со всеми лидерами чемпионата на их поле, поэтому у нас просто отличная выборка результатов. Так вот, провела 5 гостевых матчей против клубов топ-6 таблицы (сыграла со всеми, кроме «Барселоны»), из которых проиграла... 5. То есть все. И забила суммарно 1 мяч за 7.5 часов футбола. Без шансов. С другой стороны, ни разу не пропустила более 2 голов за поединок, даже в Мадриде против «Реала» и «Атлетико» (дважды по 0:1). Все матчи были сыграны через ТМ3.5, поэтому наш вариант с ТМ4.5 – это еще с запасом. Можно ставить хотя бы из-за такой солидной и однозначной выборки. Еще аргументы? Ну хорошо: «Барселона» уставшая. В очередной раз сыграет второй раз за неделю. В таких условиях по 5:0 не побеждают. 2:0 или 3:0 – и отдыхать.

13.12. Хетафе – Эспаньол, К1 забьет 1-2 гола, кф. 1.63

Каталонцы в топ-5! Более того: по потерянным очкам отстают от «Атлетико» всего на одно очко. То есть зона ЛЧ прямо-таки близко. Но есть нюанс: команда не играет на столь высоком уровне. По ожидаемым очкам коллектив на несколько ступеней ниже, а по xGA – вне топ-8. То есть защита средняя. Поэтому пропускать для такого коллектива – нормально. Вот что не норм, так это в третий раз подряд сыграть на ноль. Уже есть 2 таких матча. Пора ставить против серии. Тем более, оппонент серьезный: «Хетафе» забил в 6 из 8 последних поединков ЛЛ на своем поле. Исключения – «Реал» и «Атлетико», то есть самые сильные. Все более слабые здесь пропускают. Но немного: уже как 32 матча Примеры подряд «Хетафе» дома не отличается более 2 раз. То есть забивает 1-2 – и достаточно. На этот раз можем ожидать того же самого.

14.12. Севилья – Овьедо, 1Х и обе забьют, кф. 2.25

Я скептически настроен по отношению к «Севилье»: у нее мало что получается на поле. У команды интересный тренер Алмейда, но еще – место в топ-4 с конца по xPTS. Где-то мешают травмы, где-то – короткая скамейка запасных. Но факт остается фактом: коллективу везет, что он не среди аутсайдеров Примеры. «Севилья» пропустила в 13 из 15 туров Ла Лиги, а дома – вообще во всех сыгранных. «Овьедо» за 5 последних туров 3 раза сыграл 0:0, но без забитых вообще прописку не сохранить, поэтому должен начать делать хоть что-то впереди. Сейчас хороший момент. Решающий для гостей: если не «Севилью» огорчать, то кого? Поэтому предполагаю, что забьют. Но как бы я ни хейтил местных, их состав все же сильнее, а в той же таблице xPTS «Овьедо» – последний. Вторую гостевую победу в сезоне и первую с сентября вообще на поле более квалифицированной команды вряд ли одержит.

14.12. Сельта – Атлетик, Обе забьют, кф. 1.9

Я человек простой: если вижу матч «Сельты», то сразу иду смотреть коэффициенты на «обе забьют». Команда-праздник, которая может позволить себе куражиться даже против «Реала» на его поле. В прошлом сезоне и забила, и пропустила в 26 из 38 туров Ла Лиги. В этом розыгрыше хуже не стало: обменялась мячами с соперниками в 11 из 15 случаев. Самое странное: не смогла три раза подряд. То есть уже есть неестественная для коллектива серия. Должна была прерваться еще неделю назад, но «Реал» шансов на больше двух ожидаемых голов упустил (0:2). Поэтому можно попробовать сыграть против нее сейчас. «Атлетик» – прагматичный и низовой коллектив, но в прошлом розыгрыше обменялся забитыми с командой из Виго и дома (3:1), и в гостях (2:1). Хороший коэффициент на трендовый для местных вариант.

14.12. Леванте – Вильярреал, Обе команды забьют и ТБ2.5, кф. 1.96

В чемпионате Испании есть 1 команда с наибольшей средней результативностью матчей – «Барселона». Ее поединки дают в среднем по 4.19 гола. Преследователи сильно отстали, но, что интересно, аж 4 клуба на втором месте по показателю и имеют одинаковое количество мячей/матч, по 2.94. Среди них в том числе «Вильярреал». И «Леванте» тоже. То есть у нас игра между одними из самых зрелищных команд всего чемпионата. «Вильярреал» забил 2+ в 7 турах подряд, а теперь сыграет против соперника из зоны вылета – вроде бы должен продолжить отличаться. «Леванте» промолчал три раза подряд, но до этого отличился 16 раз в 12 турах, а дома уже огорчил и «Бетис», и «Реал», и «Барселону». У «субмарины», кстати, вне дома в чемпионате только 2 удачных попытки сыграть на ноль из 7. Короче, здесь ставить только на голы.

14.12. Алавес – Реал Мадрид, К2 забьет 1-2 гола, кф. 1.71

Хаби остается! Ну, так говорят те же СМИ, которые еще несколько дней назад сообщали: его уволят, если проиграет «Ман Сити». Проиграл и остался. Проблемы также никуда не делись: куча футболистов недоступна из-за травм и дисквалификаций, еще немало игроков недовольны тренером... Короче, забивать много в таких условиях трудно. А делать это без Мбаппе – еще сложнее. На неделе он был на скамейке запасных, но не сыграл, поэтому вряд ли будет готов провести целый матч на выходных. А кому забивать, если не французу? Вини и Беллингем нестабильны, Родриго недавно 30+ матчей молчал. Еще и календарь подсунул «Алавес» – команду с надежной защитой. Местные пропустили 15 раз в 15 турах Примеры, а на этом поле им 3+ в последний раз забивали в октябре... 2024 года. Кризисный «Реал» отличится, но раз-два, не больше.

15.12. Райо Вальекано – Бетис, 1Х+ТМ3.5, кф. 1.8

«Бетис» в топ-6 и хорошо играет в футбол – факт. «Бетис» до сих пор не выигрывает стабильно – тоже факт. Аж в 9 из 15 матчей чемпионата не смог. И это не про «не в форме», потому что в прошлом сезоне было то же самое. Например, тогда команда победила только в 6 из 19 выездов Ла Лиги. И это с Иско, а сейчас лидер гостей недоступен из-за повреждения. Домашний «Райо» – довольно убедительный. В этом сезоне ЛЛ на своем поле проиграл только в 1 из 6 матчей, и то – при преимуществе по владению и ударам. Просто не повезло. Здесь уже даже «Реал» (0:0) и «Барселона» (1:1) теряли очки. Почему «Бетис» должен справиться лучше? ТМ3.5 берем для легкого увеличения коэффициента. 6 домашних матчей «Райо» в сезоне Примеры – 6 проходов ставки ТМ2.5. Здесь даже 3 гола ни разу не забивалось, не говоря уже о 4+.

