  4. Александрия и Кудровка не могут начать матч УПЛ. Известна причина
Украина. Премьер лига
12 декабря 2025, 15:37 | Обновлено 12 декабря 2025, 15:52
Александрия и Кудровка не могут начать матч УПЛ. Известна причина

Воздушная тревога не позволяет командам начать матч 16 тура УПЛ

ФК Александрия.

В пятницу, 12 декабря, Александрия на домашнем стадионе будет принимать Кудровку. Этот матч пройдет в рамках 16-го тура Украинской Премьер-лиги.

Матч, который должен стартовать в 15:30 по киевскому времени, начнется позже. Главный арбитр встречи Александр Соловьян не позволяет командам выйти на поле из-за воздушной тревоги. Игра начнется после отбоя угрозы из воздуха.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

ОБНОВЛЕНО. В Александрии раздался сигнал отбоя воздушной тревоги. Старт встречи – 15:50 по киевскому времени.

В нынешнем сезоне Александрия занимает 15-ю строчку турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 10 турнирных баллов после 15 сыгранных матчей. Кудровка находится на 13 строчке с 14 баллами.

Олег Вахоцкий Источник: ФК Александрия
