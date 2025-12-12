Александрия и Кудровка не могут начать матч УПЛ. Известна причина

В пятницу, 12 декабря, Александрия на домашнем стадионе будет принимать Кудровку. Этот матч пройдет в рамках 16-го тура Украинской Премьер-лиги.

Матч, который должен стартовать в 15:30 по киевскому времени, начнется позже. Главный арбитр встречи Александр Соловьян не позволяет командам выйти на поле из-за воздушной тревоги. Игра начнется после отбоя угрозы из воздуха.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

ОБНОВЛЕНО. В Александрии раздался сигнал отбоя воздушной тревоги. Старт встречи – 15:50 по киевскому времени.

В нынешнем сезоне Александрия занимает 15-ю строчку турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 10 турнирных баллов после 15 сыгранных матчей. Кудровка находится на 13 строчке с 14 баллами.