Александрия и Кудровка не могут начать матч УПЛ. Известна причина
Воздушная тревога не позволяет командам начать матч 16 тура УПЛ
В пятницу, 12 декабря, Александрия на домашнем стадионе будет принимать Кудровку. Этот матч пройдет в рамках 16-го тура Украинской Премьер-лиги.
Матч, который должен стартовать в 15:30 по киевскому времени, начнется позже. Главный арбитр встречи Александр Соловьян не позволяет командам выйти на поле из-за воздушной тревоги. Игра начнется после отбоя угрозы из воздуха.
ОБНОВЛЕНО. В Александрии раздался сигнал отбоя воздушной тревоги. Старт встречи – 15:50 по киевскому времени.
В нынешнем сезоне Александрия занимает 15-ю строчку турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 10 турнирных баллов после 15 сыгранных матчей. Кудровка находится на 13 строчке с 14 баллами.
