ФОТО. Жена Забарного показала счастливую жизнь в Париже

Жена защитника сборной Украины и ПСЖ Ильи Забарного, Ангелина Забарная, опубликовала новый пост в Instagram, показав счастливые моменты семейной жизни.

На серии фотографий Ангелина запечатлена в Париже вместе с близкими, в том числе с мамой и сестрой.

Кадры на фоне Эйфелевой башни и во время прогулок передают все счастье, которое семья Забарных ощутила после переезда в столицу Франции.

Подписчики тепло отреагировали на публикацию, отметив искренность снимков, семейную гармонию и стильные образы.