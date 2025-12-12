Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Жена Забарного показала счастливую жизнь в Париже
12 декабря 2025, 13:16 | Обновлено 12 декабря 2025, 14:06
ФОТО. Жена Забарного показала счастливую жизнь в Париже

Ангелина Забарная счастлива на новом месте

Жена защитника сборной Украины и ПСЖ Ильи Забарного, Ангелина Забарная, опубликовала новый пост в Instagram, показав счастливые моменты семейной жизни.

На серии фотографий Ангелина запечатлена в Париже вместе с близкими, в том числе с мамой и сестрой.

Кадры на фоне Эйфелевой башни и во время прогулок передают все счастье, которое семья Забарных ощутила после переезда в столицу Франции.

Подписчики тепло отреагировали на публикацию, отметив искренность снимков, семейную гармонию и стильные образы.

Максим Лапченко
