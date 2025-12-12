ФОТО. Жена Забарного показала счастливую жизнь в Париже
Ангелина Забарная счастлива на новом месте
Жена защитника сборной Украины и ПСЖ Ильи Забарного, Ангелина Забарная, опубликовала новый пост в Instagram, показав счастливые моменты семейной жизни.
На серии фотографий Ангелина запечатлена в Париже вместе с близкими, в том числе с мамой и сестрой.
Кадры на фоне Эйфелевой башни и во время прогулок передают все счастье, которое семья Забарных ощутила после переезда в столицу Франции.
Подписчики тепло отреагировали на публикацию, отметив искренность снимков, семейную гармонию и стильные образы.
