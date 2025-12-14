Лаутаро Мартинес встал в один ряд с Мбаппе, Холандом и Кейном
Нападающий Интера имеет уже более 10 результативных действий в седьмом подряд сезоне Серии А
Аргентинский нападающий Интера Лаутаро Мартинес в седьмом сезоне Серии А подряд совершил более 10 результативных действий.
Очередные голевые действия (гол+пас) в чемпионате Италии форвард нероадзури записал в свой актив в выездном матче 15-го тура против Дженоа, который Интер выиграл со счетом 2:1.
Теперь Лаутаро Мартинес имеет 11 результативных действий в сезоне в Серии А (8+3).
Кроме аргентинца, в топ-5 европейских чемпионатах есть только трое футболистов, которые также в семи сезонах подряд отмечались более чем 10 результативными действиями: Килиан Мбаппе, Эрлинг Холанд и Гарри Кейн.
7 - Lautaro #Martínez è solo uno dei quattro giocatori ad avere preso parte a più di 10 gol (8 reti, 3 assist per lui nel torneo in corso) in ciascuna delle ultime 7 stagioni dei Big-5 campionati europei, con Kylian Mbappé, Erling Haaland e Harry Kane. Incontenibile.#GenoaInter pic.twitter.com/K22AekrEX2— OptaPaolo (@OptaPaolo) December 14, 2025
