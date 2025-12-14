Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  Лаутаро Мартинес встал в один ряд с Мбаппе, Холандом и Кейном
Лаутаро Мартинес встал в один ряд с Мбаппе, Холандом и Кейном

Нападающий Интера имеет уже более 10 результативных действий в седьмом подряд сезоне Серии А

Getty Images/Global Images Ukraine. Лаутаро Мартинес

Аргентинский нападающий Интера Лаутаро Мартинес в седьмом сезоне Серии А подряд совершил более 10 результативных действий.

Очередные голевые действия (гол+пас) в чемпионате Италии форвард нероадзури записал в свой актив в выездном матче 15-го тура против Дженоа, который Интер выиграл со счетом 2:1.

Теперь Лаутаро Мартинес имеет 11 результативных действий в сезоне в Серии А (8+3).

Кроме аргентинца, в топ-5 европейских чемпионатах есть только трое футболистов, которые также в семи сезонах подряд отмечались более чем 10 результативными действиями: Килиан Мбаппе, Эрлинг Холанд и Гарри Кейн.

Серия A чемпионат Италии по футболу статистика Интер Милан Лаутаро Мартинес Дженоа - Интер Гарри Кейн Эрлинг Холанд Килиан Мбаппе
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
