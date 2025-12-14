ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Ла Лиги уволил тренера. На его счету ноль побед

46-летний специалист Луис Каррион официально освобожден от должности главного тренера клуба «Овьедо» после разгрома от «Севильи» в Ла Лиге (0:4).

Луис присоединился к команде всего два месяца назад, однако наладить результат ему не удалось.

Начиная с октября, «Овьедо» под руководством Карриона провёл восемь матчей и ни разу не одержал победы: четыре ничьи и четыре поражения.

После 16-го тура команда находится в зоне вылета Ла Лиги: 19-е место и 10 набранных очков.