  4. В Роме обратились к Довбику после матча, где он забил и травмировался
Италия
07 января 2026, 15:06 |
В Роме обратились к Довбику после матча, где он забил и травмировался

Артем опубликовал пост в социальных сетях

В Роме обратились к Довбику после матча, где он забил и травмировался
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинский форвард римской Ромы Артем Довбик ударно провел матч против Лечче, поразив ворота соперника (2:0), но получил повреждение.

Артем без слов отреагировал на успешный матч, опубликовал несколько снимков с победного матча: «😘💛❤️», – заявил Артем. В комментариях римский клуб лаконично обратился к Артему: «😘», – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что это был лишь третий поединок Довбика после восстановления предыдущего повреждения, из-за которого он оставался вне игры почти два месяца, начиная с первых чисел ноября.

В нынешнем розыгрыше Серии А на счету нападающего 3 гола в 13 проведенных встречах.

Артем Довбик Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
